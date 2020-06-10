Коронавирус в Дагестане, последние новости на 10 июня 2020: республика стала лидером по проценту смертей в РФ

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 10 июня 2020: актуальная информация, число зараженных и скончавшихся, а также самые важные события, связанные с распространением COVID-19 на территории региона.

По данным на утро 10 июня 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 6077 человек. Несмотря на относительную стабилизацию ситуации в республике, суточный прирост составил 107 зараженных.

Дагестан продолжает оставаться регионом с самым высоким процентом смертности. Здесь около 5% зараженных скончались от COVID-19 и сопутствующих осложнений. В абсолютных цифрах это 309 летальных исходов. За последние сутки зафиксирована лишь одна смерть.

Продолжает расти число дагестанцев, перенесших коронавирус. Уже 4611 человек выздоровело. За последние 24 часа ещё 24 пациента были выписаны из больниц.

Вспышка вируса в республике идет на спад. Функционируют полевые госпитали Минобороны, в больницах стали появляться свободные места. Однако болезнь все еще представляет угрозу — глава Дагестана Владимир Васильев пока не торопится вводить послабления режима самоизоляции. По его мнению, такая мера пока является преждевременной.