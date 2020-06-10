2020-06-10T13:45:39+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 10 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: данные сообщает официальный представитель региональном управлении Роспотребнадзора. "КП - Северный Кавказ" ведет список территорий на 10 июня с наибольшим числом зараженных. Мы включили города и районы с наибольшим числом зафиксированных инфицированных:

Ставрополь – 421 (+7)

Пятигорск – 337 (+6)

Невинномысск – 208 (+2)

Кисловодск – 121

Ессентуки – 125

Кочубеевское – 102

Чернолесское (Новоселицкий район) – 74

Левокумское – 71 (+2)

Михайловск – 65 (+5)

Буденновск – 54

Иноземцево – 55

Благодарный – 52

Георгиевск – 51

Минеральные воды – 55 (+5)

Арзгир (Арзгирский район) – 56 (+7)

Зеленокумск – 49 (+1)

Нефтекумск – 44 (+1)

Степное (Степновский район) – 36

Ессентукская (Предгорный район) – 32

Зольская (Кировский горокруг) – 30

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 29

Барсуковская (Кочубеевский район) – 28

Иргаклы (Степновский район) – 28

Казьминское (Кочубеевский район) – 26

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 25

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 25 (+1)

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 23

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 21

Светлоград – 20

Новопавловск (Кировский горокруг) – 20

Суворовская (Предгорный район) – 19

Ивановское (Кочубеевский район) – 17

Соломенское (Степновский район) – 17

Ипатово – 16

Архангельское (Буденновский район) – 15

Мирный (Предгорный район) – 14

Железноводск – 14 (+1)

Балахоновское (Кочубеевский район) – 13

Нежинский (Предгорный район) – 13

Урожайное (Левокумский район) – 14 (+1)

Беломечетская (Кочубеевский район) – 14

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 12

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 14 (+2)

Свободы (горокруг Пятигорск) – 14 (+2)

Юца (Предгорный район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Эдиссия (Курский район) – 11

Обильное (Георгиевский горокруг) – 11

Донское (Труновский район) – 11

Александровское – 11

Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 11 (+1)

Заветное (Кочубеевский район) – 10

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Константиновское (Петровский горокруг) – 9

Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 9

Крымгиреевское (Андроповский райн) – 9

Курская (Курский район) – 9

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 9 (+1)

Русское (Курский район) – 9 (+1)

+ Канглы (Минераловодский горокруг) – 8

Правокумское (Левокумский район) – 8

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 8

Прасковея (Буденновский район) – 8

Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 8

Винсады (Предгорный район) – 8

Маяк (Петровский горокруг) – 8

Шарахалсун (Туркменский район) – 8

Казинка (Андроповский район) – 8 (+1)

Величаевское (Левокумский район) – 8 (+1)

+ Солдато-Александовское (Советский горокруг) – 8

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 8 (+1)

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Андрей-Курган (Нефтекумский горокруг) – 7

Полыновский (Буденновский район) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 7

Полыновский (Буденновский район) – 7

Графский (Курский район) – 7

Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 7

Петропавловское (Арзгирский район) – 7

Дивное (Апанасенковский район) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Новоромановское (Арзгирский район) – 7

Кучерла (Туркменский район) – 7

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Ясная Поляна (Предгорный район) – 6

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 6

Александрия (Благодарненский горокруг) – 6

Новая Деревня (Кочубеевский район) – 6

Терский (Буденновский район) – 6

Изобильный – 6

ИСТОЧНИК KP.RU

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