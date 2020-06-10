«Россети» не собираются сокращать сотрудников в Дагестане

9 июня около 80 сотрудников «Дагестанской сетевой компании» (ДСК) вышли на митинг к офису предприятия в Махачкале. Люди опасаются, что лишатся рабочих мест из-за предстоящего объединения производственных активов Дагестанской сетевой и энергосбытовой компаний. Кроме того, вышедший на митинг персонал предприятия был недовольны тем, что его руководителями в последнее время назначаются специалисты не из Дагестана.

В компании «Россети Северный Кавказ» заверяют, что поводов для беспокойства у сотрудников компании нет.

«Весь производственный и промышленный персонал обоих дочерних обществ будет сохранен в новой структуре, более того, оптимизация позволит повысить уровень зарплат производственного персонала», – сказали в компании.

Обратим внимание, что предприятие «Россети Северный Кавказ» переводит производственные активы «Дагестанской сетевой компании» и «Дагестанской энергосбытовой компании» в структуру своего филиала «Дагэнерго». Это, как говорят в пресс-службе акционерного общества, делается «для оперативной и качественной реализации мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей Дагестана, для стабилизации и прозрачности производственных процессов в региональной энергосистеме».

В 2019 году сокращения сотрудников ДСК не проводились. В штатном расписании энергетической компании было 120 не закрытых вакансий. Сокращены были именно они. Ни одного района электрических сетей (РЭС) в Дагестане не было укрупнено или ликвидировано: год назад такая идея обсуждалась, однако и в Дагестане, и на всем Северном Кавказе она не была реализована. Все производственные районные подразделения функционируют в полном составе.

Еще остались вопросы? Руководство компании открыто для дальнейшего диалога. До конца текущей недели первый заместитель генерального директора – главный инженер группы «Россети» Андрей Майоров и генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов на месте встретятся с сотрудниками дочерних компаний «Россетей», работающих в Дагестане. Все вопросы, интересующие персонал, можно заранее направить первому заместителю генерального директора Ларисе Романовской на адрес: Romanovskaya-LA@rosseti.ru

Кроме того, в первый понедельник каждого месяца, с 13.00 до 16.00, для всех сотрудников группы «Россети» проводится «горячая линия» с главным инженером группы «Россети» Андреем Майоровым, тел.: +7 800 707-8357 (звонок бесплатный).