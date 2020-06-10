"Долго отмывалась": Сати Казанова вспомнила "грязные" подробности жизни в Нальчике

Певица Сати Казанова поразила подписчиков откровением по поводу своего прошлого. Звезда призналась, что первые дни жизни в Нальчике вызывают у нее "смесь отвращения и непринятия". Артистка назвала этот момент столкновением с суровой реальностью.

Дело в том, что долгое время Казанова жила в селе. Дома было чисто, сад простирался на полтора гектара. В Нальчик семья переехала, когда Сати было 12 лет - и таких удобств у нее больше не было.

- Как я сейчас помню эту смесь отвращения и непринятия происходящего, когда мы долго и скрупулёзно отмывали каждый сантиметр своего нового "дома", - пишет Казанова в социальных сетях. Потом квартира и вовсе уменьшилась до двух комнат.

После переезда Казанову в школе стали воспринимать как "сельскую девчонку". Выплыть удалось только благодаря лидерским качествам. Уже в 17 лет девушка устроилась на работу - пела в ресторане. И в эти моменты мечтала о большой сцене.

satikazanova "На второй главе моей книги на смену сказке приходит суровая реальность". Пост Сати Казановой

Певица говорила матери:

- Вот увидишь, мамочка, я обязательно туда поступлю. Перееду в Москву, стану очень богатой и успешной, выйду замуж за крутого бизнесмена, куплю вам большой дом и мы все будем счастливы.

- Ну да. Фантазируй, - отвечала она.

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