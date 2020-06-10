Ставропольский филиал РАНХиГС: о планах реализации образовательного процессана будущий учебный год

Академия при Президенте Российской Федерации начала подготовку к новому учебному году. Ректор, Владимир Мау, рассказал, что Академия готовится к этому процессу в зависимости от ситуации в стране и указаний органов власти и рассматривает четыре типа проведения занятий в новом учебном году. «Мы будем готовы, если карантинные ограничения снимут, полностью вернуться в ситуацию офлайн. Мы сейчас тщательно прорабатываем пространство всех кампусов Академии с точки зрения ведения занятий офлайн с соблюдением социальной дистанции», – отметил ректор РАНХиГС. Кроме того, по его словам, прорабатываются возможности продолжения обучения в дистанционном формате».

Ставропольский филиал РАНХиГС также готовится к ситуации неопределенности – когда сами студенты будут не готовы приходить в аудитории и учиться в оффлайне.

- Для такого случая Ставропольский филиал РАНХиГС рассматривает возможность альтернативного обучения в 2020-2021 учебном году: учиться в дистанционном режиме или приехать в корпус Ставропольского филиала РАНХиГС для физического нахождения на учебных занятиях, - пояснила заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС Сердюкова Елена.