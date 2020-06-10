2020-06-10T13:28:11+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: о планах реализации образовательного процессана будущий учебный год

Ставропольский филиал РАНХиГС также готовится к ситуации неопределенности – когда сами студенты будут не готовы приходить в аудитории и учиться в оффлайне.
Руслан АПОЛЛОНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
Изменить размер текста:

Академия при Президенте Российской Федерации начала подготовку к новому учебному году. Ректор, Владимир Мау, рассказал, что Академия готовится к этому процессу в зависимости от ситуации в стране и указаний органов власти и рассматривает четыре типа проведения занятий в новом учебном году. «Мы будем готовы, если карантинные ограничения снимут, полностью вернуться в ситуацию офлайн. Мы сейчас тщательно прорабатываем пространство всех кампусов Академии с точки зрения ведения занятий офлайн с соблюдением социальной дистанции», – отметил ректор РАНХиГС. Кроме того, по его словам, прорабатываются возможности продолжения обучения в дистанционном формате».

Ставропольский филиал РАНХиГС также готовится к ситуации неопределенности – когда сами студенты будут не готовы приходить в аудитории и учиться в оффлайне.

- Для такого случая Ставропольский филиал РАНХиГС рассматривает возможность альтернативного обучения в 2020-2021 учебном году: учиться в дистанционном режиме или приехать в корпус Ставропольского филиала РАНХиГС для физического нахождения на учебных занятиях, - пояснила заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС Сердюкова Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Ставропольского филиала РАНХиГС»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доцент Ставропольского филиала РАНХиГС: система оплаты услуг нотариусов для населения будет упрощена
Планируется также закрепить требование о необходимости учета в рамках формулы расчета величины прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте федерации
Новости 24
В Пятигорске молодёжный форум «Машук» проведут в режиме онлайн
ВТБ снижает размер первого взноса
В Невинномысске спасатели ищут тело утонувшего школьника
В Ставрополе завершают реставрацию краевого Театра кукол
На Ставрополье впервые суточное число выздоровевших от коронавируса выше числа заболевших
Cанатории Кавминвод получили кредиты под 2 процента
Главврач больницы в Коммунарке поедет в Дагестан для помощи с COVID-19
В Ставрополе бесплатно раздают молочные наборы
В Ставрополе в День России вывесят 20 тысяч флагов
На автодороге Ставрополь –п. Тоннельный – ст.Барсуковская ограничат движение
Губернатор Ставрополья опроверг фейк о нехватке СИЗ в Пятигорске
Дачники Ставрополя получат еще один автобус и новые рейсы
На Ставрополье нашли виновного в крупной вспышке африканской чумы свиней
В Дагестане хулиганы превратили мемориал «Скорбящая мать» в пепельницу
В Дагестане проверят полицейских, грубо задержавших пожилого мужчину
В Ставрополе в параде Победы впервые поучаствуют 50 военнослужащих-женщин
В Ставрополе «Дом с привидениями» пугает горожан
Роддом в Ессентуках закрыли на карантин по коронавирусу
На Ставрополье в ДТП скончался водитель мотоцикла
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 85 человек
Минздрав рассказал правду о положении медиков в Пятигорске
В Чечне научились тестировать машины без самих автомобилей
По Ставрополью ударит летняя жара с грозой
Ученые проверят хранилища радиоактивных отходов на Ставрополье
В Черкесске иностранец шантажировал женщину роликом во ВКонтакте
Шарпей, от которого после кастрации отказался хозяин, ищет новый дом
На Ставрополье нотариус получил срок за махинации с завещанием
В Кисловодске восстанавливают здание бывшей частной женской гимназии