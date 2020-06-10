Доцент Ставропольского филиала РАНХиГС: система оплаты услуг нотариусов для населения будет упрощена

В настоящее время стоимость услуг нотариуса состоит из установленного федеральным законом тарифа и так называемых «услуг правового и технического характера».

Причём если размеры нотариальных тарифов указаны в законе, то порядок определения размера платы за услуги устанавливается Федеральной нотариальной палатой. Как правило, плата за услуги превышает размер нотариальных тарифов в разы.

Внесенный в Государственную Думу законопроект призван упростить систему оплаты нотариальных действий путем введения единого нотариального тарифа, который будет состоять из федерального и регионального тарифов, что обеспечит контроль за тарифами со стороны органов государственной власти.

Планируется также закрепить требование о необходимости учета в рамках формулы расчета величины прожиточного минимума на душу населения в конкретном субъекте федерации.

- Предлагаемая система позволит повысить доступность нотариальных услуг для населения и способствовать повышению уровня доверия общества к деятельности нотариуса. Будет установлена возможность контроля за экономической обоснованностью взимаемых с населения нотариальных тарифов и сохранение возможности выполнения нотариусами возложенной на них публичной функции, осуществляемой на основе самофинансирования, - комментирует Цыганкова Евгения, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.