3 дня игры в кубики: как "Мамкин артист" в Книгу рекордов Гиннесса через Minecraft входил

Ярик Черкашин со Ставрополья, он же "Мамкин артист", замахнулся на мировой рекорд. Ради попадания в Книгу Гиннесса геймер решил провести в "Minecraft" 40 часов. Показатель прошлого рекордсмена - американца Марка Уоллса-Соучука - составляет 35 часов 40 минут. Успех иностранца держится уже четыре года. Как прошла кампания и почему рекорд, возможно, не признают - Ярик рассказал корреспонденту "КП - Северный Кавказ".

Как менялось окно трансляции во время сессии. Фото: скриншот

Марк Уоллс-Соучук поставил рекорд по продолжительности сессии в Minecraft в июне 2016 года. Геймер играл 35 часов 40 минут. Попытку он транслировал в прямом эфире. Донаты (пожертвованные зрителями деньги - прим.ред) отдал детскому госпиталю святого Иуды. Рекорд зарегистрировали в Книге Гиннесса.

Через четыре года 21-летний Ярик из Ставрополя решил поиграть 40 часов, чтобы побить рекорд. Кинул заявку - ему пришел ответ "пробуйте".

- Я просто Mincraft люблю, и все, - объясняет Ярик. - А другие категории по игре там дебильные: самый длинный тоннель, самая быстрая постройка лестницы.

По правилам Книги рекордов Гиннесса, за претендентом должны следить наблюдатели. У Ярика их было 20: "друзья, друзья друзей". Каждый заходил на 4-часовую смену и записывал значимые ходы игрока. Эти люди также не давали Ярику спать, контролировали его паузы (десять минут на час) и помогали с бытом.

Для чистоты эксперимента молодые люди запустили трансляцию на "Twitch". На ней Ярослав заработал 822 рубля и 5 копеек. Все до копейки он отдал самому верному свидетелю рекорда - Роману.

Протокол действий, который вели свидетели. Это обязательное правило Книги рекордов Гиннеса. Фото: предоставлено героем

- Был план на 40-часовую игру?

- Вот это одна из важнейших моих ошибок, - признается Ярик. - Я собирался убить дракона, а потом просто выполнять внутриигровые достижения. С самого первого часа я играл ужасно: вечно умирал, терял дом и вещи. После двадцатого часа игры я стал плохо соображать и перестал стремиться к чему-то конкретному. Просто делал случайные действия вроде воссоздания песни "Seven Nation Army" из нотных блоков или постройки большого куба из грязи.

Ярик Черкашин дает качающий бит в Minecraft.Видео: Twitch

Ярослав с друзьями остановился на 37 часе. За это время он умер около 25 раз.

- На одном драконе умер раз 12, - сетует парень. - Было очень тяжело в последние часы. Плюс мы допустили достаточно ошибок, чтобы считать попытку почти проваленной.

Все нужные свидетельства Ярик отослал руководству Книги рекордов Гиннесса. Ответа придется ждать примерно три-четыре месяца.

А пока Ярослав займется переводами на заказ. Осенью, когда ответ уже точно придет, жизнь парня изменится - он пойдет играть с детским театром.

- Почему ты выбрал такой никнейм на "Twitch" - "Мамкин артист"?

- Потому что я как бы артист. Планирую строить карьеру кинорежиссера. Но я понимаю, что еще очень неопытен, и все мои планы не очень серьезны. Поэтому мамкин.