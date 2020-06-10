Специалиста Приемной комиссии Ставропольского филиала РАНХиГС: подать документы в ВУЗ можно не выходя из дома

Не секрет, что процесс поступления в вуз — это практически всегда огромный стресс для абитуриентов. Многие из бывших школьников приезжают поступать в ВУЗы из других городов. Незнание местности ещё больше заставляет будущих студентов нервничать и тратить свои силы на решение различных проблем.

Новшеством 2020 года является прием документов уже в июне прямо из дома. Подача документов через интернет — удобный способ, который не требует личного присутствия, длительных и затратных поездок.

Однако, это не означает, что абитуриент, подавший документы в режиме онлайн, уже поступил. До ЕГЭ можно будет написать электронное заявление о поступлении в вуз на выбранные направления подготовки.

А результаты ЕГЭ заполнят специалисты приемной комиссии, как только они станут известны.

- Для того чтобы подать документы в Ставропольский филиал престижнейшей Академии при Президенте Российской федерации, нужно лишь только заполнить электронную версию заявления на официальном сайте филиала. К заявлению необходимо прикрепить скан-копии необходимых документов.Специалисты приемной комиссии ежедневно будут на связи и ответят на все интересующие абитуриента вопросы, как по телефону 8-(8652)-37-13–07, так и по электронной почтеinfo-stav@ranepa.ru, - прокомментировала Тхакохова Индира, специалист приемной комиссии Ставропольский филиал РАНХиГС.