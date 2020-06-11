2020-06-10T17:42:22+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 11 июня 2020: проверка Генпрокуратуры

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 11 июня 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 11 июня 2020: родственники больных жителей села Учкекен Малокарачаевского района пикетировали. Они хотят, чтобы на территори открыли военно-полевой госпиталь.

Появились итоги проверки Генпрокуратуры в республике. Сотрудники отработали больше 140 жалоб, свыше 9,5 тысяч медиков допрошено.

- В целях незамедлительного устранения нарушений закона органы прокуратуры внесли более 20 представлений, в том числе в Правительство КЧР, региональные управления Роспотребнадзора в Росздравнадзора, Государственную инспекцию труда. Кроме того, опротестованы 5 незаконных правовых актов медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в СКФО.

Глава Минздрава КЧР Казим Шаманов дал примерное количество умерших от COVID-19 и вирусной пневмонии. Чиновник сказал, что около 60 человек умерли.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сведениям федерального оперативного штаба на утро 11 июня, в регионе выявили 1807 зараженных. За сутки медики диагностировали COVID-19 78 раз. От инфекции вылечили 536 пациентов. Девять человек, к сожалению, скончались.

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Больше всего зараженных, по сведениям на 11 июня, нашли в Черкесске - 768 местных жителей. Далее Хабезский (183 жителя) Малокарачаевский (144), Зеленчукский (114), Усть-Джегутинский (112) и Абазинский (90) районы. На других территориях КЧР зараженных меньше 80.

В больнице 631 пациент с коронавирусом. Остальные получают лечение амбулаторно.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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