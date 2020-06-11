Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 11 июня 2020: вылечившихся больше больных

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 11 июня 2020: впервые за долгое время количество выздоровевших за сутки было выше инфицированных. Это результаты 10 июня. По сводке оперативного штаба на утро 11 июня, обнародованной губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, краевые врачи выявили 3338 случаев заболеваний. За сутки специалисты диагностировали болезнь 85 раз.

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65 жителя Ставрополья умерли. Это 1,9 процента от общей суммы. Статистика краевого Роспотребнадзора по коронавирусу на 11 июня говорит о том, что больше всего скончавшихся в Ставрополе (14 умерших), Пятигорске (десять), Кочубеевском районе (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 спасли 1650 пациента, или 49,4 процента от всех инфицированных. "Активных" пациентов - 1623 человека, или 48,6 процента.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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