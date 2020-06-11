2020-06-10T19:08:35+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 июня 2020: число умерших достигло 65

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 11 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
На Ставрополье с 11 июня заработают летние веранды, станет доступна инфраструктура курортных парковНа Ставрополье с 11 июня заработают летние веранды, станет доступна инфраструктура курортных парковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае.

В нашем регионе выявили 86 новых случаев коронавируса. За прошедший день скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Эти цифры озвучил губернатор Ставрополья утром 10 июня. Всего в крае зафиксировано 65 умерших от инфекции. Число заболевших достигло 3338.

Впервые суточное число выздоровевших пациентов в крае почти в два раза выше числа заболевших - 163 против 85. Всего выписаны из-под меднаблюдения уже 1650 человек.

На Ставрополье наращивается число проводимых тестов. Резерв созданного коечного фонда – достаточен для того, чтобы оказывать медицинскую помощь всем пациентам.

Как сообщил сегодня, 10 июня губернатор Ставрополья, угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять.

- В целом, всё это дает нам возможность уже с завтрашнего дня перейти к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер, - заявил Владимир Владимиров.

В том числе, смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом.

Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введён ряд других послаблений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Первый этап снятия ограничений на Ставрополье: что можно и что нельзя с 11 июня
На Ставрополье начали снимать ограничения режима самоизоляции
На Ставрополье подготовка к голосованию набирает темпы
Отдыхающих в Геленджике стали выгонять с пляжей
В Ставрополе репетицию парада Победы провели на военном аэродроме
На Ставрополье стали почти в три раза чаще умирать от COVID-19
На Ставрополье с 11 июня начнут работу летние веранды, непродовольственные магазины
Ставрополье с 11 июня переходит к первому этапу снятия ограничительных мер
На Ставрополье лесник для отчетности подставил подругу
Шестилетний чеченский Шварценеггер вдохновил сверстников по всей России
В Пятигорске молодёжный форум «Машук» проведут в режиме онлайн
ВТБ снижает размер первого взноса
В Невинномысске спасатели ищут тело утонувшего школьника
В Ставрополе завершают реставрацию краевого Театра кукол
На Ставрополье впервые суточное число выздоровевших от коронавируса выше числа заболевших
Cанатории Кавминвод получили кредиты под 2 процента
Главврач больницы в Коммунарке поедет в Дагестан для помощи с COVID-19
В Ставрополе бесплатно раздают молочные наборы