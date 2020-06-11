Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 июня 2020: число умерших достигло 65

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае.

В нашем регионе выявили 86 новых случаев коронавируса. За прошедший день скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Эти цифры озвучил губернатор Ставрополья утром 10 июня. Всего в крае зафиксировано 65 умерших от инфекции. Число заболевших достигло 3338.

Впервые суточное число выздоровевших пациентов в крае почти в два раза выше числа заболевших - 163 против 85. Всего выписаны из-под меднаблюдения уже 1650 человек.

На Ставрополье наращивается число проводимых тестов. Резерв созданного коечного фонда – достаточен для того, чтобы оказывать медицинскую помощь всем пациентам.

Как сообщил сегодня, 10 июня губернатор Ставрополья, угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять.

- В целом, всё это дает нам возможность уже с завтрашнего дня перейти к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер, - заявил Владимир Владимиров.

В том числе, смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом.

Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введён ряд других послаблений.