Снятие ограничений в Ставрополе с 11 июня 2020 года: что изменится для жителей города

С 11 июня 2020 года Ставропольский край переходит к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер. Об этом 10 июня сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Так, с завтрашнего дня откроются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, уличные площадки для занятий спортом.

Также начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введён ряд других послаблений.

По-прежнему важно внимательно относиться к профилактике и следовать рекомендациям медиков и Роспотребнадзора. Ведь по словам губернатора, если эпидситуация на Ставрополье снова станет напряжённой, необходимость введения ограничительных мер может возникнуть вновь.

- Уверен, все мы хотим, как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Давайте вместе всё сделаем для этого, - сообщил Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вернуться к привычному ритму жизни россияне смогут на последнем этапе снятия ограничительных мер. Сначала жителям страны станут доступны занятия спортом на улице. Начнут открывать фитнес-центры для индивидуальных занятий.

Снятие самоизоляции по коронавирусу на Ставрополье.Угроза коронавируса не исчезла, но Ставропольский край уверенно ей противостоит. Губернатор Ставрополья сообщил о первом этапе снятия ограничительных мер

На втором этапе заработают предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг, гостиниц, образовательных учреждений без исключения. А также в городах и селах нашей страны откроются скверы и парки.