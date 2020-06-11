2020-06-11T08:23:06+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 11 июня 2020: республика стала лидером по проценту смертей в РФ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 11 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 11 июня 2020: актуальная информация, число зараженных и скончавшихся, а также самые важные события, связанные с распространением COVID-19 на территории региона.

По данным на утро 11 июня, коронавирусная инфекция была диагностирована у 6175 жителей республики. За сутки прибавилось ещё 98 человек с подтвержденным COVID-19. Это один из самых низких суточных приростов за последнее время.

В больницах и на амбулаторном лечении дома по официальным данным остается порядка 1230 человек — 75% заболевших выздоровели и выписались. В абсолютных цифрах это 4636 человек. За сутки выздоровели 25 дагестанцев.

Что касается смертей, в регионе самый высокий процент летальных исходов по России. Порядка 5% заболевших скончались. 309 человек не смогли пережить COVID-19. Отметим, что ещё порядка 700 жителей скончались от внебольничных вирусных пневмоний.

Ситуация с распространением коронавируса в одном из самых пострадавших от COVID-19 регионов стабилизируется. Однако власти подчеркивают — опасность все еще сохраняется и говорить о выходе из самоизоляции пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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