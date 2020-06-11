2020-06-11T12:53:30+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: пороги новой эры: банки повысили лимиты операций без кода до 5 тыс.

Международная платежная система предоставила возможность повысить лимит для удобства их клиентов в 42 странах европейского региона
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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В мае 2020 года, учитывая увеличение спроса на бесконтактные платежи, а также средней суммы покупки до 603 рублей, платежные системы порекомендовали повысить порог операций по картам без требования вводить PIN-код до 5 тыс. рублей.

Этой рекомендации уже последовали ВТБ, «Открытие», Райффайзенбанк и «Дом.рф», а Россельхозбанк увеличит лимит до 3 тыс. рублей.

Международная платежная система предоставила возможность повысить лимит для удобства их клиентов в 42 странах европейского региона, однако окончательное решение всегда остается за банком. Например, Сбербанк, который на рынке наземного эквайринга имеет долю более чем в 50%, а в интернете – в 30-40%,просчитав все риски, сохранил порог на уровне 1 тыс. рублей.

-Наиболее значимым риском банка при увеличении лимита выступают возвраты денежных средств клиентам, которые оспаривают совершение сделок, а рисками клиентов выступают потери при краже карт и бесконтрольном использовании их родственников.

Преимуществом же увеличения лимита для банков, кстати, должна стать не средняя сумма платежа, а количество совершаемых операций, - считает доцентСтавропольского филиала РАНХиГСМухорьянова Оксана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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