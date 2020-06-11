2020-06-11T12:53:30+03:00
Общество

Руководители «Россетей» провели встречу с сотрудниками «Дагестанской сетевой компании»

Первый заместитель генерального директора «Россетей» Лариса Романовская и первый заместитель генерального директора - главный инженер Андрей Майоров провели встречу с инициативной группой «Дагестанской сетевой компании» (ДСК)
Юрий ШАМИН
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Фото: ТАССФото: ТАСС
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За день до этого работники ДСК вышли на митинг возле офиса компании, протестуя против возможного сокращения персонала в связи с объединением дочерних структур. Однако руководители Россетей развеяли эти опасения.

С 1 июля, объекты ДСК перейдут “Россетям Северного Кавказа” - “Дагэнерго”.

Но, как подчеркнуло руководство компании от этого выиграют как сотрудники, так и само предприятие.

После реорганизации полностью сохранят весь персонал. Также останутся социальные гарантии. Более того, планируется, что рост зарплат может составить 10%. Структура РЭС (районов электрических сетей) останется той же.

Встреча проходила в виде вопросов и ответов. Сотрудники больше всего интересовались возможностью повышения квалификации, технической политикой, безопасностью и пр.

Романовская подчеркнула, что во всех структурах и дочерних компаниях “Россетей” работает единый стандарт. У них также общая система работы с персоналом. «Наша задача - сделать «Россети Северный Кавказ», включая «Дагэнерго», одним из лучших дочерних обществ «Россетей» по всем показателям. Это невозможно без поддержки сотрудников»,отметила она.

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