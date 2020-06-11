Постановление губернатора Владимира Владимирова о переходе к первому этапу снятия ограничений: полный текст

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на Ставрополье стабильная. Об этом заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

По словам главы края, это позволяет перейти к первому этапу отмены ограничительных мероприятий, действующих в регионе из-за угрозы коронавируса.

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Постановление губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 № 245

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

О внесении изменений в постановление губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края».

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Ряд ограничительных мер продолжит действовать до 1 июля 2020 года. В частности:

- запрещаются массовые мероприятия, кроме парада и салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

- парки культуры и отдыха, концертные залы, кинотеатры, музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-клубы и аквапарки остаются закрытыми;

- продлевается запрет на размещение граждан во всех объектах оказания гостиничных услуг и услуг по временному размещению, кроме санаториев, имеющих медицинскую лицензию;

- сохраняется социальное дистанцирование, масочный режим и режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, а также имеющих некоторые хронические заболевания.

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