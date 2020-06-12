Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 12 июня 2020: вылечившихся больше второй день подряд

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 12 июня 2020: второй раз за долгое время число выздоровевших за сутки было больше заболевших. Это результаты за 11 июня. Согласно сводке оперативного штаба на утро 12 июня, опубликованной губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, региональные врачи выявили 3425 случаев заболеваний. За день медики диагностировали инфекцию 87 раз.

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66 жителей Ставрополья скончалось. Это 1,9 процента от общей суммы. Данные краевого управления Роспотребнадзора на 12 июня гласят о том, что больше всего умерших в Ставрополе (14 умерших), Пятигорске (десять), Кочубеевском районе (семь), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 спасли 1740 пациента, или 50,8 процента от всех инфицированных. "Активных" пациентов - 1619 человека, или 47,3 процента.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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