Иван Ульянченко - новый мэр Ставрополя: биография, подробности жизни главы

Иван Ульянченко - новый мэр Ставрополя. Об этом стало известно 11 июня. За Ульянченко было отдано 27 голосов. Сегодня, в краевом центре завершился второй этап конкурсного отбора кандидатов на пост главы Ставрополя.

В ожидании градоначальника: из кого и как будут выбирать мэра Ставрополя 00:00 00:00

Из пяти претендентов комиссия отобрала двоих. Это был Иван Ульянченко, ныне министр труда и соцзащиты населения Ставрополья и Игорь Серов, градоначальник Михайловска.

В результате депутаты городской Думы выбрали Ульянченко Ивана Ивановича. Серову не было отдано ни одного голоса.

«Комсомолка» знакомит жителей Ставрополья с биографией нового градоначальника.

Ивану Ульянченко 58 лет. До сегодняшнего дня он был министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Родился в Изобильном. Окончил Ставропольский политехнический институт («Инженер по режущим станкам и инструментам»), и юридический институт МВД РФ («юрист»). Кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начинал на заводе «Атлант». После службы в армии работал инструктором организационного отдела Изобильненского райкома КПСС. Занимался общественной работой в структурах ВЛКСМ и КПСС.

Был вторым секретарем Ставропольского крайкома ВЛКСМ, ответорганизатором отдела организационно-партийной и кадровой работы Ставропольского краевого комитета КПСС.

С 1991 по 1996 год являлся первым секретарем краевого комитета Союза молодежи, после чего перешел на пост начальника управления труда и соцзащиты населения администрации Ставрополя. Через год его перевели на должность замглавы администрации Ленинского района.

В 2001 году возглавил управление труда, соцзащиты и работы с населением администрации Ставрополя.

Избравшись в краевую Думу IV созыва, занимал пост председателя комитета по соцполитике. Параллельно был членом комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи.

В 2011 году назначен главой администрации Промышленного района Ставрополя. Через год стал первым замглавы городской администрации.

С 2013 года по настоящее время является министром труда и соцзащиты населения Ставропольского края.

Напомним, внеочередные выборы мэра Ставрополя 2020 были назначены в связи со скоропостижной смертью Андрея Джатдоева, руководившим городом с 2016 года. Градоначальник скончался 30 апреля 2020 года из-за проблем с сердцем.

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