Мэр ингушской столицы ушел в отставку без объяснений причины

Мэр Магаса Руслан Арсамаков подал заявление об отставке. Чиновник увольняется по собственному желанию после семи месяцев на посту. Об этом сообщает информированный источник в администрации города.

Отмечается, что заявление об увольнении Арсамаков подписал после совещания с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Сегодня прошел последний рабочий день градоначальника. Причину ухода не говорят.

Ранее стало известно, что Арсамаков попал в аварию на выезде из Магаса. Служебная машина чиновника врезалась в бетонное ограждение круговой развязки. Мэра и его водителя доставили в больницу. Обстоятельства ДТП до сих пор выясняются.

В пресс-службе администрации заявили, что причиной аварии стал отказ тормозной системы. Слухи о "пьяном ДТП" опровергли.

Отметим, что Арсамаков был третьим градоначальником Магаса с сентября 2019 года. После пятилетнего срока пост покинул Беслан Цечоев. Поначалу врио мэра назначили Магомета Марзиева, но через месяц он сложил с себя полномочия. Тогда временным руководителем Магаса стал Арсамаков. В ноябре его кандидатуру на должность утвердил городской совет депутатов.