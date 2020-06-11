2020-06-11T20:23:06+03:00
Политика

Мэр ингушской столицы ушел в отставку без объяснений причины

Руслан Арсамаков возглавлял Магас только полгода
Варвара АНТОНОВА
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Руслан Арсамаков. Фото: мэрия МагасаРуслан Арсамаков. Фото: мэрия Магаса
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Мэр Магаса Руслан Арсамаков подал заявление об отставке. Чиновник увольняется по собственному желанию после семи месяцев на посту. Об этом сообщает информированный источник в администрации города.

Отмечается, что заявление об увольнении Арсамаков подписал после совещания с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Сегодня прошел последний рабочий день градоначальника. Причину ухода не говорят.

Ранее стало известно, что Арсамаков попал в аварию на выезде из Магаса. Служебная машина чиновника врезалась в бетонное ограждение круговой развязки. Мэра и его водителя доставили в больницу. Обстоятельства ДТП до сих пор выясняются.

В пресс-службе администрации заявили, что причиной аварии стал отказ тормозной системы. Слухи о "пьяном ДТП" опровергли.

Отметим, что Арсамаков был третьим градоначальником Магаса с сентября 2019 года. После пятилетнего срока пост покинул Беслан Цечоев. Поначалу врио мэра назначили Магомета Марзиева, но через месяц он сложил с себя полномочия. Тогда временным руководителем Магаса стал Арсамаков. В ноябре его кандидатуру на должность утвердил городской совет депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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