Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 12 июня 2020: число умерших достигло 65

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 12 июня 2020: сообщаем свежую информацию о распространении COVID-19 в крае.

В регионе за прошедшие сутки выздоровели 90 пациентов с коронавирусом.

Диагноз подтвердился еще у 87 пациентов. В общей сложности за всё время пандемии на Ставрополье зафиксировано 3 425 случаев заражения Covid-19.

- Болезнь немного отступила, но не ушла. И опасность заражения по-прежнему сохраняется. Поэтому сейчас, когда мы постепенно открываем экономику и возвращаемся к нормальной жизни, особенно важно ответственно относиться к мерам профилактики, - заявил Владимир Владимиров.

Ставрополье достигло плато, когда число жителей края, выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, превысило число заболевших. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

По его словам, коэффициент распространения инфекции равен 1. Пока сохраняется полный объем развернутого коечного фонда. На сегодня это 2803 койки, 80% которых не задействовано.

Закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа.

В больницах края восстанавливаются объемы плановой медицинской помощи, постепенно возвращаются профилактические осмотры.

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