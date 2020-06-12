Коронавирус в Дагестане, последние новости на 12 июня 2020: смертность от COVID-19 резко упала

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 12 июня 2020: смертность от COVID-19 в регионе существенно снизилась, снижаются и темпы роста заболеваемости. «КП - Северный Кавказ» рассказывает последние новости о распространении коронавируса в республике и приводит свежую статистику.

По данным на утро 12 июня 2020 года диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен 6272 жителям Республики Дагестан. За сутки появилось 97 новых зараженных — рекордно низкая цифра за последнюю неделю. Что подтверждает слова экспертов о том, что пик заболеваемости в регионе уже пройден.

Число смертей также резко упало. За последние двое суток не было зафиксировано ни одного летального исхода, всего их 309. Стоит добавить, что от внебольничных пневмоний в регионе скончалось ещё порядка 700 человек. Главный пульмонолог республики предположил, что порядка 95% этих случаев можно отнести к смертям от коронавируса.

Несмотря на это, число активных больных в Дагестане продолжает расти. На данный момент можно говорить о 1301 зараженном. Порядка 74% жителей уже выздоровело. В абсолютных цифрах это 4662 пациента.

Несмотря на то, что пик уже пройден, в Дагестане ещё не стартовал даже первый этап выхода из режима самоизоляции. Жителям до сих пор рекомендовано не покидать дома, а большинство предприятий и магазинов закрыты.