Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 12 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: официальные данные предоставил региональный Роспотребнадзор. В список собрали города, села, аулы и поселки с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19.
Ставрополь – 426
Пятигорск – 347
Невинномысск – 208
Кисловодск – 136
Ессентуки – 131
Кочубеевское – 102
Чернолесское (Новоселицкий район) – 74
Левокумское – 71
Михайловск – 66
Минеральные воды – 57
Арзгир (Арзгирский район) – 56
Иноземцево – 55
Благодарный – 55
Буденновск – 54
Георгиевск – 52
Зеленокумск – 49
Нефтекумск – 44
Ессентукская (Предгорный район) – 40
Степное (Степновский район) – 36
Зольская (Кировский горокруг) – 30
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 29
Барсуковская (Кочубеевский район) – 28
Иргаклы (Степновский район) – 28
Казьминское (Кочубеевский район) – 26
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 26
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 25
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 23
Светлоград – 24
Ипатово – 22
Суворовская (Предгорный район) – 22
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 21
Новопавловск (Кировский горокруг) – 20
Ивановское (Кочубеевский район) – 17
Соломенское (Степновский район) – 17
Архангельское (Буденновский район) – 15
Урожайное (Левокумский район) – 14
Беломечетская (Кочубеевский район) – 14
Мирный (Предгорный район) – 14
Железноводск – 14
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 14
Свободы (горокруг Пятигорск) – 14
Балахоновское (Кочубеевский район) – 13
Нежинский (Предгорный район) – 13
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 13
Юца (Предгорный район) – 12
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 12
Шарахалсун (Туркменский район) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Эдиссия (Курский район) – 11
Обильное (Георгиевский горокруг) – 11
Донское (Труновский район) – 11
Александровское – 11
Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 11
Заветное (Кочубеевский район) – 10
Курская (Курский район) – 10
Русское (Курский район) – 10
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Константиновское (Петровский горокруг) – 9
Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 9
Крымгиреевское (Андроповский райн) – 9
Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 9
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 9
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 9
Владимировка (Левокумский район) – 8
Канглы (Минераловодский горокруг) – 8
Правокумское (Левокумский район) – 8
Прасковея (Буденновский район) – 8
Винсады (Предгорный район) – 8
Маяк (Петровский горокруг) – 8
Казинка (Андроповский район) – 8
Величаевское (Левокумский район) – 8
Солдато-Александовское (Советский горокруг) – 8
Подгорная (Георгиевский горокруг) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Андрей-Курган (Нефтекумский горокруг) – 7
Полыновский (Буденновский район) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 7
Графский (Курский район) – 7
Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 7
Петропавловское (Арзгирский район) – 7
Дивное (Апанасенковский район) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Новоромановское (Арзгирский район) – 7
Кучерла (Туркменский район) – 7
Турксад (Левокумский район) – 7
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Ясная Поляна (Предгорный район) – 6
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 6
Александрия (Благодарненский горокруг) – 6
Новая Деревня (Кочубеевский район) – 6
Терский (Буденновский район) – 6
Изобильный – 6
Новоалексндровск – 6
Константиновское (Петропавловский горокруг) – 6
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»