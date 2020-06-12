2020-06-12T02:01:18+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 12 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: официальные данные предоставил региональный Роспотребнадзор. В список собрали города, села, аулы и поселки с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19.

Ставрополь – 426

Пятигорск – 347

Невинномысск – 208

Кисловодск – 136

Ессентуки – 131

Кочубеевское – 102

Чернолесское (Новоселицкий район) – 74

Левокумское – 71

Михайловск – 66

Минеральные воды – 57

Арзгир (Арзгирский район) – 56

Иноземцево – 55

Благодарный – 55

Буденновск – 54

Георгиевск – 52

Зеленокумск – 49

Нефтекумск – 44

Ессентукская (Предгорный район) – 40

Степное (Степновский район) – 36

Зольская (Кировский горокруг) – 30

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 29

Барсуковская (Кочубеевский район) – 28

Иргаклы (Степновский район) – 28

Казьминское (Кочубеевский район) – 26

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 26

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 25

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 23

Светлоград – 24

Ипатово – 22

Суворовская (Предгорный район) – 22

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 21

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 21

Новопавловск (Кировский горокруг) – 20

Ивановское (Кочубеевский район) – 17

Соломенское (Степновский район) – 17

Архангельское (Буденновский район) – 15

Урожайное (Левокумский район) – 14

Беломечетская (Кочубеевский район) – 14

Мирный (Предгорный район) – 14

Железноводск – 14

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 14

Свободы (горокруг Пятигорск) – 14

Балахоновское (Кочубеевский район) – 13

Нежинский (Предгорный район) – 13

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 13

Юца (Предгорный район) – 12

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 12

Шарахалсун (Туркменский район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Эдиссия (Курский район) – 11

Обильное (Георгиевский горокруг) – 11

Донское (Труновский район) – 11

Александровское – 11

Краснокумское (Георгиевский горокруг) – 11

Заветное (Кочубеевский район) – 10

Курская (Курский район) – 10

Русское (Курский район) – 10

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Константиновское (Петровский горокруг) – 9

Старомарьевка (Грачевский муниципальный округ) – 9

Крымгиреевское (Андроповский райн) – 9

Тукуй-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 9

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 9

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 9

Владимировка (Левокумский район) – 8

Канглы (Минераловодский горокруг) – 8

Правокумское (Левокумский район) – 8

Прасковея (Буденновский район) – 8

Винсады (Предгорный район) – 8

Маяк (Петровский горокруг) – 8

Казинка (Андроповский район) – 8

Величаевское (Левокумский район) – 8

Солдато-Александовское (Советский горокруг) – 8

Подгорная (Георгиевский горокруг) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Андрей-Курган (Нефтекумский горокруг) – 7

Полыновский (Буденновский район) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 7

Графский (Курский район) – 7

Крутобалковский (Новоалександровский горокруг) – 7

Петропавловское (Арзгирский район) – 7

Дивное (Апанасенковский район) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Новоромановское (Арзгирский район) – 7

Кучерла (Туркменский район) – 7

Турксад (Левокумский район) – 7

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Ясная Поляна (Предгорный район) – 6

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 6

Александрия (Благодарненский горокруг) – 6

Новая Деревня (Кочубеевский район) – 6

Терский (Буденновский район) – 6

Изобильный – 6

Новоалексндровск – 6

Константиновское (Петропавловский горокруг) – 6

ИСТОЧНИК KP.RU

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