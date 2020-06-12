В Ставрополе осудили за взятку бывшего замминистра строительства

Бывшего заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Андрея Лазуткина осудили за получение взятки и превышение должностных полномочий при заключении государственных контрактов.

В 2015 году чиновник заказал у местной строительной компании «бесплатный» капремонт на 200 тысяч рублей в квартире сына — взамен подписал бумаги об оплате стройки «Ставропольского клинического перинатального центра». А в 2016-м без проведения конкурса вручил подрядчику многомиллионный госконтракт на ремонт трасс «Новоалександровск — Горький» и «Преградное — Тахта — Ипатово». Строитель разбогател на 385 млн рублей. Но факт получения «отката» за щедрый подарок следователи так и не доказали.

В обход тендера Андрей Лазуткин заключил и 7-миллионный контракт на проведение строительного контроля. Задержание нечестного чиновника произошло еще в 2017.

Приговор же был вынесен только сейчас в Промышленном районном суде Ставрополя. Лазуткину дали 3 года и 6 месяцев «строгача» и присудили выплатить штраф в 20 раз больше суммы взятки — 4,7 млн рублей. Кроме того, ему на 3 года запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Приговор вступил в силу.