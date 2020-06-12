2020-06-12T10:44:00+03:00
Происшествия

В Ставрополе осудили за взятку бывшего замминистра строительства

Андрея Лазуткина посадили в тюрьму и обязали выплатить 20-кратный штраф
Евгения СОКОРЕВА
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Министр проведет в тюрьме больше 3 лет. Фото: пресс-служба думы Ставропольского краяМинистр проведет в тюрьме больше 3 лет. Фото: пресс-служба думы Ставропольского края
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Бывшего заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Андрея Лазуткина осудили за получение взятки и превышение должностных полномочий при заключении государственных контрактов.

В 2015 году чиновник заказал у местной строительной компании «бесплатный» капремонт на 200 тысяч рублей в квартире сына — взамен подписал бумаги об оплате стройки «Ставропольского клинического перинатального центра». А в 2016-м без проведения конкурса вручил подрядчику многомиллионный госконтракт на ремонт трасс «НовоалександровскГорький» и «Преградное — Тахта — Ипатово». Строитель разбогател на 385 млн рублей. Но факт получения «отката» за щедрый подарок следователи так и не доказали.

В обход тендера Андрей Лазуткин заключил и 7-миллионный контракт на проведение строительного контроля. Задержание нечестного чиновника произошло еще в 2017.

Приговор же был вынесен только сейчас в Промышленном районном суде Ставрополя. Лазуткину дали 3 года и 6 месяцев «строгача» и присудили выплатить штраф в 20 раз больше суммы взятки — 4,7 млн рублей. Кроме того, ему на 3 года запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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