2020-06-12T23:16:17+03:00
Происшествия

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 13 июня 2020: главврач Коммунарки посетил местный госпиталь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 13 июня 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 13 июня 2020: смертность от коронавируса пошла на спад. В списке субъектов России федерального Оперативного штаба Дагестан расположился на 7 месте. В республике 6367 случаев заражения: 1370 пациентов на лечении, 95 погибших и 4688 выздоровевших.

Тем временем дагестанским врачам помогает главврач Коммунарки Денис Проценко. Делегация под его руководством посетила Республиканский центр по профилактике ИЗ и СПИДа, куда первые недели пандемии везли пациентов с COVID-19 со всего Дагестана.

Сегодня в его стационаре 294 койки. За все время здесь вылечились свыше 1000 человек с коронавирусом. Из общего числа "тяжелых" больных в реанимации спасли 70%.

- Обсудили с заведующей и дежурными врачами тактику терапии, в том числе кислородной поддержки. Хочется подчеркнуть важность, наряду с медикаментозным лечением, нахождения пациентов большую часть времени в положении на животе. Я бы призвал родственников пациентов убеждать близких в этом, потому что это одна из жизнеспасающих стратегий, - заметил Денис Проценко и добавил, что при лекарств при всем хватает, а это главное в битве за жизни пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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