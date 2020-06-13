2020-06-12T23:47:39+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 13 июня 2020: свободны 79% коек

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 13 июня 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 13 июня 2020: за сутки COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 4 жителей краевой столицы. Общее число зарегистрированных в Ставрополе больных выросло до 430.

На Ставрополье же инфицированных стало 3509 человек (+84 за сутки). Число выздоровевших увеличилось на 106 до 1846 выписанных пациентов. Скончались с начала пандемии 67 жителей региона.

- Под медицинским наблюдением в стационаре и на дому по поводу коронавируса на сегодняшний день находятся 6761 человек, - уточняют в Минздраве СК. - Получают лечение в стационаре 588 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с внебольничной пневмонией, в том числе вызванной Covid-19 – 989.

Подчеркивается, что тяжелое течение болезни отмечают у 64 пациентов во всем крае. Но только 19 – помещены под аппарат ИВЛ. И по последним данным, из 272 коек для COVID-пациентов свободны 208, то есть 79%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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