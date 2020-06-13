Деньги и еще кое-что: Кирилл Терешин назвал цену за свои "руки-базуки"

Кирилл Терешин - блогер, известный по "рукам-базукам" - рассказал пользователям сети, за сколько готов продать причину своей популярности. Цена вопроса - один миллион долларов. Плюс к этому надо купить протезы. Видео с откровением выложил товарищ Терешина в социальных сетях.

- Деньги бы взял. Или нужны именно все руки? Если бы мне пообещали дать миллион рублей и поставили протезы, чтобы я мог функционировать, то без вопросов, - сказал Терешин.

Сколько стоят "руки-базуки" - отвечает Кирилл Терешин.Видео: соцсети

Оказалось, что для Терешина такая сумма - начальная ставка, с которой он готов делать все что угодно. Например, перед ним поставили дилемму: либо миллион долларов, либо прибавляем год к жизни матери.

- Скорее всего, на миллион бы согласился, - утверждает фрик. - Я такой человек, который живет ради денег. Я даже матери говорю: "Мы существовали бедно. Лучше бы я не рождался". Мне бы так было комфортно. За деньги можно все - даже кинуть лучшего друга.

Терешин выбирает - мать или миллион долларов.Видео: соцсети

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