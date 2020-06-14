2020-06-13T20:41:29+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 июня 2020: врачей тестируют

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 14 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

По данным на утро 14 июня, в Ставрополе зарегистрировали 85 новых случая заражения. Число зафиксированных за все время больных увеличилось до 3594 жителей. Выздоровели 1860 человек, умерли 68.

Врачей со Ставрополья начнут проверять на бессимптомный коронавирус.

- В первую очередь это тестирование медработников, которые оказывают медицинскую помощь больным инфекцией в госпиталях. Они подлежат обследованию в соответствии с санитарными правилами один раз в неделю. Как раз у них мы и будем определять антитела, которые свидетельствуют о том, что заболевание перенесено, - говорит главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Ставрополья Любовь Дмитриенко.

Тест-системы уже приобрели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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