Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 июня 2020: врачей тестируют

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

По данным на утро 14 июня, в Ставрополе зарегистрировали 85 новых случая заражения. Число зафиксированных за все время больных увеличилось до 3594 жителей. Выздоровели 1860 человек, умерли 68.

Врачей со Ставрополья начнут проверять на бессимптомный коронавирус.

- В первую очередь это тестирование медработников, которые оказывают медицинскую помощь больным инфекцией в госпиталях. Они подлежат обследованию в соответствии с санитарными правилами один раз в неделю. Как раз у них мы и будем определять антитела, которые свидетельствуют о том, что заболевание перенесено, - говорит главный специалист отдела медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Ставрополья Любовь Дмитриенко.

Тест-системы уже приобрели.

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