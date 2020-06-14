Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 июня 2020: нулевой этап

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 июня 2020: пациенты стали реже умирать. В перечне субъектов России, по данным федерального оперштаба, Дагестан сохраняет 7 место. В регионе 6463 случаев инфицирования: 1440 пациентов на лечении, 313 скончавшихся и 4710 выписанных.

Республика Дагестан - один из немногих регионов России, где до сих пор не начали выходить с режима самоизоляции. На первый этап республика перейдет в понедельник, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19 00:00 00:00

Тем временем на подмогу местным медикам приехал главный врач Коммунарки Денис Проценко. Его делегация посетила Республиканский центр по профилактике ИЗ и СПИДа, куда первые недели пандемии везли пациентов с COVID-19 со всего Дагестана.

Сегодня в его стационаре 294 койки. За все время здесь вылечились свыше 1000 человек с коронавирусом. Из общего числа "тяжелых" больных в реанимации спасли 70%.

Отметим, что ранее прибывшие в регион доктора из Москвы на днях улетели домой.

НЕ ПО ТЕМЕ

Трехлетняя девочка скончалась в пожаре в Дагестане

Трагедия случилась из-за утечки газа (подробности)