2020-06-13T21:05:25+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 июня 2020: нулевой этап

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 14 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алена МАРТЫНОВА
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 июня 2020: пациенты стали реже умирать. В перечне субъектов России, по данным федерального оперштаба, Дагестан сохраняет 7 место. В регионе 6463 случаев инфицирования: 1440 пациентов на лечении, 313 скончавшихся и 4710 выписанных.

Республика Дагестан - один из немногих регионов России, где до сих пор не начали выходить с режима самоизоляции. На первый этап республика перейдет в понедельник, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

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Тем временем на подмогу местным медикам приехал главный врач Коммунарки Денис Проценко. Его делегация посетила Республиканский центр по профилактике ИЗ и СПИДа, куда первые недели пандемии везли пациентов с COVID-19 со всего Дагестана.

Сегодня в его стационаре 294 койки. За все время здесь вылечились свыше 1000 человек с коронавирусом. Из общего числа "тяжелых" больных в реанимации спасли 70%.

Отметим, что ранее прибывшие в регион доктора из Москвы на днях улетели домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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