Дагестан с 15 июня переходит на первый этап снятия ограничений. В республике возобновят работу объекты торговли непродовольственными товарами, разрешат занятия спортом на открытом воздухе и открытых стадионах.

Также с 15 июня жители Дагестана могут выходить на прогулки в парки и скверы. Правда, масочный режим не отменяется. Несмотря на переход на первый этап снятия ограничений, дагестанцам рекомендуется не посещать мест массового скопления людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в республике стали реже умирать пациенты. В перечне регионовРоссии, по данным федерального оперштаба, Дагестан сохраняет 7 место. В регионе 6463 случаев инфицирования: 1440 пациентов на лечении, 313 скончавшихся и 4710 выписанных.