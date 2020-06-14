2020-06-14T10:52:57+03:00
Общество

Дагестан с 15 июня переходит на первый этап снятия ограничений

Жителям республики разрешено выходить на прогулки в парки и скверы
Ася АСРЯН@asya1693
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Также с 15 июня дагестанцам разрешено выходить на прогулки в парки и скверы, обязательным условием по-прежнему остается наличие маскиТакже с 15 июня дагестанцам разрешено выходить на прогулки в парки и скверы, обязательным условием по-прежнему остается наличие маскиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Дагестан с 15 июня переходит на первый этап снятия ограничений. В республике возобновят работу объекты торговли непродовольственными товарами, разрешат занятия спортом на открытом воздухе и открытых стадионах.

Также с 15 июня жители Дагестана могут выходить на прогулки в парки и скверы. Правда, масочный режим не отменяется. Несмотря на переход на первый этап снятия ограничений, дагестанцам рекомендуется не посещать мест массового скопления людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в республике стали реже умирать пациенты. В перечне регионовРоссии, по данным федерального оперштаба, Дагестан сохраняет 7 место. В регионе 6463 случаев инфицирования: 1440 пациентов на лечении, 313 скончавшихся и 4710 выписанных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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