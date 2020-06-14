2020-06-14T10:52:48+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 14 июня 2020: свободны 79% коек

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 14 июня 2020 года
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставрополе диагноз подтвержден у 439 человекВ Ставрополе диагноз подтвержден у 439 человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 14 июня 2020: за сутки COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 83 жителей региона. Общее число зарегистрированных в крае больных достигло 3677.

В Ставрополе диагноз подтвержден у 439 человек, в Пятигорске - 396 пациентов, в Невинномысске – 215, в Ессентуках -152 человека. В селе Кочубеевском зарегистрировано 103 человека. В Михайловске на сегодняшний день число заболевших достигло 75.

Напомним, что на Ставрополье с 11 июня работать начали непродовольственные магазины, площадью не больше 400 квадратных метров, открылись летние веранды кафе и ресторанов, уличные площадки для занятия спортом, курортные парки. Сняли запрет на посещение кладбищ.

Однако, есть и ограничения, который продолжают действовать. Так, остается приостановленной работа парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров. Закрыты для посещений музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, аквапарки.

Переход регионов к последующими этапам должно занимать не меньше двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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