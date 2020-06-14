Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 14 июня 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список с городами и селами с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 среди местного населения.

Ставрополь — 443, Пятигорск — 401, Невинномысск — 216, Ессентуки — 152,Кисловодск —149, село Кочубеевское — 106, Михайловск — 82, Железноводск — 75, село Левокумское — 74, село Чернолесское — 74, Благодарный — 68, Минеральные Воды — 60, село Арзгир — 60, Будённовск — 56, Георгиевск — 55, Зеленокумск — 53, Нефтекумск — 50, станица Ессентукская — 43, село Степное — 39, аул Эдельбай — 33, станица Зольская — 30, село, Иргаклы — 29, станица Барсуковская — 28, станица Незлобная — 28, Ипатово — 27 Светлоград — 27, станица Лысогорская — 27, село Казьминское — 26, поселок Горячеводский — 26, село Озек-Суат — 26, село Ачикулак — 23, Новопавловск — 22, станица Суворовская — 22.

Число вновь регистрируемых за день случаев заболевания несколько снизилось в сравнении с началом недели.

Основная часть коечного фонда, созданного для помощи коронавирусным больным, по-прежнему свободна. Резервы средств для противодействия вирусу на Ставрополье достаточны.

- Хотя ситуация в целом стабилизируется, к сожалению, пока не обходится без летальных случаев. За минувший день скончался один пациент с подтвержденным диагнозом. Соболезную родным и близким, - сообщил 14 июня губернатор Ставрополья.

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