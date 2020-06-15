2020-06-14T14:26:01+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 15 июня 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Ася АСРЯН@asya1693
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В регионе продолжает действовать масочный режимВ регионе продолжает действовать масочный режимФото: Александр АБРАМОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список с городами и селами с наибольшим числом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 среди местного населения.

Ставрополь — 443, Пятигорск — 401, Невинномысск — 216, Ессентуки — 152,Кисловодск —149, село Кочубеевское — 106, Михайловск — 82, Железноводск — 75, село Левокумское — 74, село Чернолесское — 74, Благодарный — 68, Минеральные Воды — 60, село Арзгир — 60, Будённовск — 56, Георгиевск — 55, Зеленокумск — 53, Нефтекумск — 50, станица Ессентукская — 43, село Степное — 39, аул Эдельбай — 33, станица Зольская — 30, село, Иргаклы — 29, станица Барсуковская — 28.

Число вновь регистрируемых за день случаев заболевания несколько снизилось в сравнении с началом недели.

И немного о том, как будет протекать жизнь ставропольцев после снятия всех ограничительных мер по коронавирусу.

На Ставрополье летние лагеря могут начать свою деятельность не ранее, чем на третьем этапе снятия ограничений, сообщили в Роспотребнадзоре. И только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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