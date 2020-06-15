Коронавирус в Дагестане, последние новости на 15 июня 2020: республика переходит на первый этап снятия ограничений

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 июня 2020: пациенты стали реже умирать. Общее число заболевших вирусом в республике составляет 6557 (+ 94 человек за сутки).

От этого числа заболевших выздоровел 4 731 человек и умерло 316 человек. С начала пандемии проведено 120 275 исследований (тестов), 5 881 человек сейчас находятся находится на изоляции.

Дагестан с 15 июня переходит на первый этап снятия ограничений. В республике возобновят работу объекты торговли непродовольственными товарами, разрешат занятия спортом на открытом воздухе и открытых стадионах.

Также с 15 июня жители Дагестана могут выходить на прогулки в парки и скверы. Правда, масочный режим не отменяется. Несмотря на переход на первый этап снятия ограничений, дагестанцам рекомендуется не посещать мест массового скопления людей.

А накануне Владимир Путин объяснил силу России на примере помощи Дагестану во время пандемии:

— Вся страна встала им на помощь. И армия поехала, и МЧС, врачи со всей страны, из Москвы туда поехали. Разве это плохо? Наоборот! В этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это, — заявил Путин.

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