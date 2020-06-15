Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 15 июня 2020: в регионе умерли 69 пациентов

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

По данным на утро 14 июня, в Ставрополе зарегистрировали 83 новых случая заражения. Число зафиксированных за все время больных увеличилось до 3677 жителей. Выздоровели 1891 человек, умерли 69.

На этой неделе отменили пропуски для передвижения по территории Ставрополья. Губернатор Владимир Владимиров рассказал, что динамика заболевания вышла на плато. Поэтому было принято решение о входе нашего региона в первый этап снятия ограничений из-за пандемии.

Накануне министерство здравоохранения Ставрополья уточнило, сколько в крае пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

На данный момент в регионе таких людей – 56. Это ставропольцы с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Как сообщает пресс-служба краевого ведомства, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также известно, что 327 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. Всего в стационаре - 585 местных жителей с Covid-19.

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