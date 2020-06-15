2020-06-16T13:01:23+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: К нашим услугам: малый и средний бизнес оживает быстрее, чем ожидалось

В большей степени траты направлены на предметы обуви, одежды, спортивные товары, а также на оплату транспортных услуг к местам отдыха
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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Москва – один из первых регионов, который отменил самоизоляцию, в результате чего деловая активность малого и среднего бизнеса только за одну неделю вернулась к докризисным показателям.

Во-многом это обусловлено фактором «отложенного спроса», когда потребители, не имевшие возможности на протяжении длительного периода приобретать что – либо, теперь тратят свои сбережения.

В большей степени траты направлены на предметы обуви, одежды, спортивные товары, а также на оплату транспортных услуг к местам отдыха.

Согласно статистических данных, траты населения несколько ниже допандемического периода, так как люди стремятся к оптимизации своих расходов на случай новых непредвиденных обстоятельств.

- Тем не менее, уже первые дни после отмены режима самоизоляции позволяют сделать вывод о том, что восстановление «просевших» отраслей экономики идет по оптимистическому сценарию. Однако, учитывая изменения логики потребления населения (в части переориентации на сбережение ресурсов), бизнесу предстоит борьба за каждого клиента, поэтому в ближайшие год-полтора предпринимателям следует оптимизировать свои расходы, - считает профессорСтавропольского филиала РАНХиГСШаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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