2020-07-01T21:26:30+03:00
Политика

Итоги голосования по поправкам в конституцию РФ 1 июля 2020 в Ставропольском крае

Итоги голосования по поправкам в конституцию РФ 1 июля 2020 в Ставропольском крае подводит избирательная комиссия [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Андрей АБРАМОВ
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Итоги голосования по поправкам в конституцию РФ 1 июля 2020 в Ставропольском крае: результаты и явка избирателей. Региональная избирательная комиссия закрыла все участки, на которых можно было проголосовать. С 22 часов представители избиркома займутся подсчетом бюллетеней. "КП - Северный Кавказ" будет сообщать вам свежие данные в этой статье. Информация обновляется.

Как на Ставрополье проходит голосование по поправкам к Конституции

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ДАННЫЕ НА 20 ЧАСОВ

По состоянию на 18 часов с учетом шести дней голосования средняя явка по краю составила 77,53 процента. Это 1467851 человек. Всего на Ставрополье зарегистрировали как избирателей 1881622 местных жителей.

Самыми активными стали Ессентуки (83,57%), Грачевский (82,73%) и Александровский (84,41%) районы. Наиболее низкую явку отметили в Буденновском (69,13%), Кочубеевском (73,75%), Предгорном (74,7%) районах. До этого в отстающих были город Лермонтов и Советский район.

Отметим, что в Грачевском районе по состоянию на 10 часов была одна из самых маленьких в крае явок.

- Язык не поворачивается сказать, что явка низкая. Она везде в крае высокая, - прокомментировал ситуацию председатель регионального избиркома Евгений Демьянов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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