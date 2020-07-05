2020-07-05T19:30:03+03:00
Звезды

Бедность. слезы, вспышки гнева: Сати Казанова честно рассказала о «Фабрике звезд»

Дива призналась, что рыдала от грусти, получив то, о чем мечтают миллионы
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сати Казанова рассказала о «Фабрике звезд» и своем взрывном характереСати Казанова рассказала о «Фабрике звезд» и своем взрывном характереФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Гнев, стыд, слезы печали — певица Сати Казанова честно рассказала о том, как попала на «Фабрику звезд», о своих ссорах с коллегами, бедности и слезах разочарования после победы. Дива уверена: она была не готова к таким испытаниям, поэтому далеко не всегда поступала мудро и правильно.

— Итак, «Фабрика звезд». Тот самый, поворотный момент в моей жизни, с которого и началось наше знакомство с вами. Я тогда жила с подругой и сестренкой на съемной квартире. Ситуация была буквально критической, поэтому решение об участии было, в своём роде, прыжком веры, — рассказывает Казанова.

Девушка преодолела все испытания, которые выпали на её долю за три месяца участия в проекте. Однако Казанова признается, что жила буквально без гроша в кармане, что ставило под угрозу дальнейшее развитие карьеры в Москве.

— У меня накопилась огромная сумма, которую я должна была заплатить хозяйке за аренду жилья. В полной растерянности и ужасном смущении я подошла к нашему продюссеру Игорю Матвиенко, — признается дива. — Выслушав мою историю, он безо всякого смущения предложил мне аванс на нужную сумму в счёт последующего гонорара. Это меня спасло.

Работать пришлось в адском темпе. За концерт участницам платили немного — порядка $100. Но число выступлений было безумным. Девушка вспоминает, что почти каждый день группа приезжала в новый город.

Был и другой стрессовый фактор — Сати всегда мечтала быть сольной артисткой, и попав в группу стала лишь «одной из...». Отказаться не позволяла ситуация, но перспективы Казанову не радовали.

— Помню, как после того, как было озвучено такое решении, вместо радости и благодарности я плакала на стуле в коридоре, прощаясь со своей мечтой. Тогда, проходя мимо и увидев меня в слезах, Игорь Игоревич остановился и спросил: «Ты расстроена? Ты хотела, чтобы всё сложилось как-то иначе?». В этих словах не было иронии, только недоумение — почему я плачу получив то, о чем мечтают миллионы, — вспоминает певица.

Сейчас Сати признает — попасть в группу было огромной удачей и дорогой к последующей реализации заветной мечты. И жалеет о чрезмерной горделивости и вспышках гнева, которые, порой, приходилось терпеть её коллегам.

— Несмотря ни на что, у меня хватило ума сказать, что всё в порядке. Но все 7,5 лет моего пребывания в группе, я, время от времени, выдавала королеву, демонстрировала всем свой взрывной характер и напоминала о том, что хочу петь сольно. Девочкам порой приходилось со мной несладко. Я вспоминаю эти годы с большой любовью и признательностью всем людям и событиям, которые привели меня сюда, в моё сейчас, — подытожила певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Болезнь не обошла стороной»: у вице-премьера КБР диганостировали коронавирус
Ставропольская школа станет самой большой в России
Массаж сердца сбитому пешеходу попал на видео в Ставрополе
Сорокоградусная жара ожидается на Ставрополье на следующей неделе
Алкоголь из медикаментов изготавливали на Ставрополье
На Ставрополье число активных больных коронавирусом превысило 2 тысячи
На Ставрополье в конце июля пройдет «Бессмертный полк»
На Ставрополье объявили чрезвычайную пожароопасность
В Пятигорске после долгого перерыва заработали традиционные ярмарки
Ставрополье планирует экспортировать зерно в Ирак и Алжир
ВТБ открыл первый офис для частных лиц в Михайловске
На Ставрополье до конца года отремонтируют 70 объектов здравоохранения
На Ставрополье заменят трехкилометровый участок магистрального водовода
На Ставрополье малообеспеченной семье подарили трех бычков
В Ставрополе автобус №12 изменил маршрут
Кадыров простился с заслуженным тренером России Абдулманапом Нурмагомедовым
В Ставрополе на Комсомольском озере оборудуют спортивные площадки
Европейские правозащитники попросили Бастрыкина расследовать смерть 23-летней чеченки
В Ставрополе впервые родился буйволенок
На Ставрополье число умерших от коронавируса превысило 100 человек
На Ставрополье 1850 выпускников сдали первый ЕГЭ на выбор
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 96 человек
Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову после смерти его отца
Силовики обыскали ингушскую станцию скорой помощи