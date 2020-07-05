Бедность. слезы, вспышки гнева: Сати Казанова честно рассказала о «Фабрике звезд»

Гнев, стыд, слезы печали — певица Сати Казанова честно рассказала о том, как попала на «Фабрику звезд», о своих ссорах с коллегами, бедности и слезах разочарования после победы. Дива уверена: она была не готова к таким испытаниям, поэтому далеко не всегда поступала мудро и правильно.

— Итак, «Фабрика звезд». Тот самый, поворотный момент в моей жизни, с которого и началось наше знакомство с вами. Я тогда жила с подругой и сестренкой на съемной квартире. Ситуация была буквально критической, поэтому решение об участии было, в своём роде, прыжком веры, — рассказывает Казанова.

Девушка преодолела все испытания, которые выпали на её долю за три месяца участия в проекте. Однако Казанова признается, что жила буквально без гроша в кармане, что ставило под угрозу дальнейшее развитие карьеры в Москве.

— У меня накопилась огромная сумма, которую я должна была заплатить хозяйке за аренду жилья. В полной растерянности и ужасном смущении я подошла к нашему продюссеру Игорю Матвиенко, — признается дива. — Выслушав мою историю, он безо всякого смущения предложил мне аванс на нужную сумму в счёт последующего гонорара. Это меня спасло.

Работать пришлось в адском темпе. За концерт участницам платили немного — порядка $100. Но число выступлений было безумным. Девушка вспоминает, что почти каждый день группа приезжала в новый город.

Был и другой стрессовый фактор — Сати всегда мечтала быть сольной артисткой, и попав в группу стала лишь «одной из...». Отказаться не позволяла ситуация, но перспективы Казанову не радовали.

— Помню, как после того, как было озвучено такое решении, вместо радости и благодарности я плакала на стуле в коридоре, прощаясь со своей мечтой. Тогда, проходя мимо и увидев меня в слезах, Игорь Игоревич остановился и спросил: «Ты расстроена? Ты хотела, чтобы всё сложилось как-то иначе?». В этих словах не было иронии, только недоумение — почему я плачу получив то, о чем мечтают миллионы, — вспоминает певица.

Сейчас Сати признает — попасть в группу было огромной удачей и дорогой к последующей реализации заветной мечты. И жалеет о чрезмерной горделивости и вспышках гнева, которые, порой, приходилось терпеть её коллегам.

— Несмотря ни на что, у меня хватило ума сказать, что всё в порядке. Но все 7,5 лет моего пребывания в группе, я, время от времени, выдавала королеву, демонстрировала всем свой взрывной характер и напоминала о том, что хочу петь сольно. Девочкам порой приходилось со мной несладко. Я вспоминаю эти годы с большой любовью и признательностью всем людям и событиям, которые привели меня сюда, в моё сейчас, — подытожила певица.