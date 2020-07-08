Как нацпроект изменил систему помощи пожилым людям на Ставрополье

Второй год - полет нормальный

Ставропольский край второй год подряд вошел в число пилотных субъектов РФ по созданию системы долговременного ухода (СДУ) за пожилыми и инвалидами. Это часть регионального проекта «Старшее поколение», который реализует правительство края. То, как в целом меняется система оказания социальной поддержки пожилых и инвалидов, соцработники называют «сменой мировоззрения».

Услуг стали оказывать больше, в том числе ежедневно, тесно сотрудничают с медицинскими и другими службами, но самое главное - принципиально изменился подход к оказанию помощи.

Соцработники стараются максимально сохранять и развивать навыки самообслуживания у тех, кому помогают, делая все, чтобы человек не переставал ощущать себя личностью. Речь идет не только об уходе, а о повышении качества жизни и увеличении ее продолжительности, подчеркивают в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Правительство края утвердило План мероприятий («дорожная карта») по созданию СДУ, чтобы оказывать социальную поддержку комплексно. С каждым годом растет количество соцучреждений, включающихся в работу над региональным проектом. Сегодня созданием СДУ в крае занимаются 15 центров соцобслуживания и 9 стационаров (домов престарелых). Число охваченных современными социальными технологиями тоже растет: по-новому обслуживаются почти 9 тысяч ставропольцев.

В какое ухо говорить

Работа в прошлом году началась с обучения специалистов, которое организовало минсоцзащиты края в рамках данного направления нацпроекта «Демография».

Специальные автомобили делают социальную помощь в крае мобильнее и доступнее. Фото пресс-службы губернатора СК.

- Как правильно ухаживать за лежачими, как перекладывать человека, не причиняя ни ему, ни себе вреда, как кормить, - все эти знания были глотком свежего воздуха для наших сотрудников, - рассказал Игорь Берко, директор Петровского центра социального обслуживания населения.

Обучение прошли и сотрудники, которые проводили типизацию - исследование, позволяющее определить количество нуждающихся в помощи и степень утраты ими способности к самообслуживанию.

- Заведующие отделениями на основе новых знаний и типизации разрабатывают программы индивидуального ухода для каждого клиента: какие услуги ему нужно оказать и в каком количестве. Отмечают особые моменты, например, нет ли у человека аллергии на клубнику, в какое ухо нужно говорить, чтобы он лучше слышал. Эти важные нюансы помогут любому сотруднику быстрее включиться в работу и делать ее качественно, - говорит Игорь Владимирович.

Как только ограничения из-за коронавируса будут сняты, еще 347 работников организаций соцобслуживания края и 106 медработников пройдут очное обучение. А пока продолжаются дистанционные занятия.

Нужно больше сиделок

Надомное обслуживание - одно из основных направлений работы центров соцобслуживания. В прошлом году в Петровском районе протипизировали 1800 человек. С начала этого года еще около пятисот. Почти половина, 42%, - люди, которых отнесли к самым тяжелым группам, им требуется максимальное внимание и помощь. К тому же, время ухода за тяжелыми больными по новым стандартам увеличилось, так что потребовалось ввести новую штатную единицу - сиделки, которые также прошли специальное обучение.

Такая же работа идет во всех соцучреждениях края, участвующих в пилотном проекте.

- В целях улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов во всех пилотных организациях внесены изменения в штатные расписания. К концу июня на дополнительные ставки приняли почти 200 человек, - рассказали в министерстве соцзащиты Ставрополья. - Кроме того, для развития СДУ в крае привлечено 28,5 млн рублей бюджета Ставропольского края для работы 72 единиц сиделок - это в дополнение к регпроекту.

В условиях введенного в крае режима самоизоляции особое внимание министерство соцзащиты края уделяет маломобильным и немобильным ставропольцам, нуждающимся в ежедневном уходе. Социальное обслуживание на дому для этих граждан - а это более 31 тысячи человек - продолжается, более того, правительство края приняло решение отменить плату за предоставленные соцуслуги на период действия ограничений.

Кровати, ванны, ходунки

Ограничения не коснулись работы пунктов проката технических средств ухода и реабилитации, действующих в центрах соцобслуживания. Родственники лежачих больных все чаще пользуются возможностью взять напрокат многофункциональную кровать, противопролежневые матрасы, ванны для купания, прикроватные столики и многое другое.

В Петровском центре соцобслуживания подсчитали: в 2019 году было 418 обращений, а за первое полугодие этого года - уже 933. Люди удивляются: сколько, оказывается, есть приспособлений, облегчающих уход и делающих комфортной жизнь больного человека! И благодарят соцработников, которые объясняют им, как правильно пользоваться этими спецсредствами.

Как рассказали в министерстве соцзащиты края, благодаря участию в пилотном проекте на создание СДУ в этом году удалось привлечь значительный объем федеральных денег - более 114 млн руб. Это дает возможность расширить арсенал пунктов проката - на приобретение новых технических средств будет потрачено почти 7,5 млн рублей. Уже закуплено 486 единиц медицинского оборудования.

Значительная часть средств пойдет на оснащение социальных стационаров, а также на формирование рюкзаков для соцработников, содержащих все необходимое для работы с малоподвижными гражданами: кремы, увлажняющие лосьоны, скользящие простыни для перемещения лежачих больных, массажные ролики и так далее.

Жизнь изменилась кардинально

С началом создания системы долговременного ухода изменилась и работа стационарных соцучреждений.

- На момент вступления в проект в нашем доме-интернате было 12 лежачих подопечных. За три месяца жизнь 11 человек удалось изменить кардинально. Раньше они почти все время проводили в комнате: принимали пищу, по много лет пользовались памперсами, не всегда соглашались на прогулку в кресле-коляске. Теперь они едят вместе со всеми в столовой, обходятся без памперсов и не представляют жизни без общения, прогулок и разнообразных занятий, - рассказала Наталья Еременко, директор Левокумского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

На встрече с президентом РФ, организованной в формате видеоконференции ко Дню социального работника, именно этот дом-интернат представлял Ставрополье в числе 5 государственных соцучреждений, отобранных со всей страны. Это серьезная оценка работы не только дома-интерната, но и министерства соцзащиты Ставропольского края, успешно реализующего регпроект.

Как же помочь человеку сохранить стремление к активной жизни? Необходимо создать ему комфортные условия жизни, предоставить личное пространство и дать возможность что-то делать самому, насколько это возможно. Как признается Наталья Николаевна, перестроиться было очень тяжело - как соцработникам, так и жителям дома-интерната. Но, как оказалось, возможно!

Для этого нужно следовать методике, учиться и проявлять горячее желание делать свою работу лучше, - уверены в минсоцзащиты края.

Не выходя с территории

Левокумский район - засушливый, жаркий, степной. Но стараниями сотрудников у дома-интерната уютная зеленая территория, с цветами и тенистыми деревьями. И сегодня практически все из 38 его жителей с удовольствием проводят время на прогулках, в беседках, общаясь с психологом и друг с другом, складывая пазлы или детали конструктора, занимаясь песочной и другими видами арт-терапии. А по вечерам в уютном холле проходят концерты, которые сотрудники устраивают совместно с жителями дома-интерната.

На время пандемии здесь, как и во всех социальных стационарах края, перешли на полную самоизоляцию. Смены длились по 14 дней, во время которых соцработники жили вместе со своими подопечными. Директор провела в таком режиме почти два месяца, не выходя с территории.

- Режим совместного проживания - уникальная возможность соцработникам прочувствовать, насколько подопечным здесь комфортно, - говорит Еременко. - Стали видны какие-то мелочи: там лишнего крючка для полотенца не хватает, здесь еще чего-то. Мы постарались все эти моменты улучшить.

С 1 июля социальные стационары возвращаются к обычной жизни, но самоотверженный труд соцработников края, работавших в очень непростых условиях, заслуживает огромной благодарности. Глава края Владимир Владимиров особенно подчеркнул этот момент, поздравляя представителей отрасли с профессиональным праздником.

Продолжение следует

В рамках регионального проекта, начиная с прошлого года, министерством соцзащиты края на базе 12 центров соцобслуживания была организована работа групп дневного пребывания в помощь людям с когнитивными расстройствами. Как известно, деменцию невозможно вылечить, но при определенных условиях ее развитие можно приостановить.

Работа в группах организована таким образом, чтобы у пожилых людей, одиноко проживающих, появилась возможность общаться, слушать музыку, заниматься со специалистами физкультурой, тренировать память. По утрам на специальном автомобиле людей привозят в центр соцобслуживания. Там созданы все условия для отдыха, занятий, приема пищи.

Как отметили в краевом министерстве труда и соцзащиты населения, уже после нескольких занятий в группах у пожилых людей отмечалось улучшение самочувствия, настроения, росло желание заниматься творчеством, становиться активными. У женщин возвращалось желание делать прически - идя им навстречу, в группу приглашали парикмахера.

Еще одно направление - сопровождаемое проживание с людьми непенсионного возраста, имеющими когнитивные расстройства. Социальные работники учат их готовить пищу, ухаживать за собой, стирать и гладить одежду. Это необходимо, чтобы при уходе из жизни их родителей люди не попали в интернат, а могли самостоятельно жить в привычных условиях. Конечно, под наблюдением соцработников.

В региональном министерстве труда и соцзащиты с огорчением признают: эти важные направления на время действия ограничений пришлось приостановить. Но к ним обязательно вернутся.

«Горячие линии»

Для того чтобы помочь людям в период самоизоляции, по поручению губернатора Ставрополья с 27 марта во всех 32 центрах соцобслуживания населения края были открыты «горячие линии». Диспетчеры принимают от пожилых людей старше 65 лет заявки на доставку продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости.

«Горячие линии» работают с 8 утра до 10 вечера ежедневно, включая выходные. Всего на «горячие линии» обратились более 17 тысяч человек.

Покупку и доставку осуществляют около 800 соцработников, им активно помогают почти 1200 добровольцев.

Работу по доставке на дом продуктов и других товаров продолжат до полного снятия ограничительных мер.

Добровольцы в возрасте

Сегодня в крае более 1200 волонтеров в возрасте старше 55 лет - их еще называют «серебряными».

На Ставрополье активно развивается "Серебряное волонтерство".

Такая работа также ведется в рамках регпроекта «Старшее поколение» и в соответствии с государственной программой Ставрополья «Социальная поддержка граждан». Как рассказали в краевом ведомстве, ее цель - дать старшему поколению возможность реализоваться через активную деятельность.

Масштабно подошли к делу в Георгиевском центре социального обслуживания, здесь несколько лет консолидируют активных пожилых людей. За два года отряд добровольных помощников увеличился почти вдвое: на базе центра создано 15 волонтерских отрядов - это 178 человек, самому старшему из которых 84 года. Учитывая солидный опыт георгиевцев, краевое министерство труда и соцзащиты создало на их базе ресурсный центр по развитию движения «Серебряное волонтерство».

- Мы работаем со всеми ЦСО в крае, - рассказала Светлана Яскевич, директор Георгиевского центра социального обслуживания. - Обобщили свой опыт, собрали лучшие наработки других регионов и разработали методические рекомендации, чтобы помочь нашим коллегам развивать работу с волонтерами в возрасте.

Сейчас деятельность «серебряных» волонтеров затруднена из-за пандемии - все, кто старше 65, перешел по возможности в онлайн: работа на телефоне, общение в соцсетях, проведение тематических флешмобов и телемостов. А те, кто младше и не входят в группу риска, продолжают помогать активно: доставляют продукты, выполняют соседскую помощь.

Возрастное волонтерство - это возможность управлять своим здоровьем, вести активную жизнь и пропагандировать такой образ среди пожилого населения, считают в министерстве труда и соцзащиты населения края.

Стать флористом реально

Регпроект «Старшее поколение» предусматривает также организацию образовательных курсов для граждан предпенсионного возраста. До конца года почти тысяча человек в рамках проекта может пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Однако краевое министерство труда и соцзащиты уже направило на обучение 1574 человек в возрасте 50 лет и старше.

За счет средств из федерального и краевого бюджетов они смогут приобрести самые разные профессии - от швеи до системного администратора, от дизайнера-флориста до автослесаря. И таким образом получить шанс на лучшее для себя трудоустройство.

СПРАВКА «КП»

Региональный проект «Старшее поколение» входит в состав госпрограммы, утвержденной правительством Ставропольского края, «Социальная поддержка граждан». Программа рассчитана до 2024 года. В рамках нацпроекта «Демография» регпроект «Старшее поколение» решает главную задачу - увеличить продолжительность и улучшить качество жизни пожилого человека, способствовать укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия.

КСТАТИ

Чтобы поддержать соцработников, на уровне страны принято решение о выплате стимулирующих доплат за работу в особых условиях труда и дополнительную нагрузку. Как сообщили в краевом министерстве труда и соцзащиты, с 15 апреля выплачено уже более 56 млн рублей - эти средства Ставрополью предоставлены из федерального бюджета. Выплаты продлены до 15 сентября.

ФАКТ

За 6 последних лет продолжительность жизни ставропольцев выросла с 72 лет до 74,2 года. Это выше, чем в среднем по России. В домах-интернатах края продолжительность жизни - 82 года.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Продолжается адресная социальная помощь, которую правительство Ставрополья оказывает из краевого бюджета, - на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. За первое полугодие такую помощь получили 206 ветеранов на общую сумму 18,5 млн рублей.