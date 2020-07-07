2020-07-06T17:11:36+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 7 июля 2020: в Черкесске больше 1,7 тысяч больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 7 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 7 июня 2020: "КП-Северный Кавказ" рассказываем об обновленных данных статистики в республике.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

Согласно сведениям федерального оперативного штаба на утро 7 июля, в регионе зафиксировали 3850 зараженных. За сутки COVID-19 нашли 33 раза. Врачи вылечили 1877 пациентов. 15 человек, к несчастью, умерли.

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Больше всего зараженных, по данным на 7 июля, выявили в Черкесске - 1708 местных жителей. Далее Хабезский (445 жителя), Малокарачаевский (268), Зеленчукский (232), Абазинский (211), Усть-Джегутинский (206) и Карачаевский (172) районы. В других территориях больных меньше 140.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1958 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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