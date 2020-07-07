2020-07-07T00:21:14+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 7 июля 2020 года

«КП» рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов с коронавирусом на 7 июля 2020 года. Сообщаем, где больше всего инфицированных COVID-19.

Согласно сводке на утро 7 июля на Ставрополье обнаружили 5649 зараженных. Медики спасли 3303 пациента. Умерли, к несчастью, 104 человека.

Ставрополь — 764

Пятигорск — 554

Кисловодск — 369

Невинномысск — 283

Ессентуки — 238

Кочубеевское — 126

Михайловск — 121

Благодарный — 121

Минеральные Воды — 105

Георгиевск — 100

Зеленокумск — 93

Левокумское — 85

Нефтекумск — 80

Будённовск — 79

Ессентукская — 79

Чернолесское — 74

Арзгир — 72

Иноземцево — 69

Степное — 49

Ипатово — 48

Незлобная — 44

Лысогорская — 40

Иргаклы — 40

Эдельбай — 38

Светлоград — 39

Горячеводский — 36

Зольская — 33

Суворовская — 35

Озек-Суат — 31

Донское — 31

Новопавловск — 31

Барсуковская — 30

Казьминское — 26

Ачикулак — 25

Урожайное - 21

Железноводск — 20

Александровское — 20

Ивановское — 20

Курская - 20

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ИСТОЧНИК KP.RU

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