2020-07-10T02:06:15+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 10 июля 2020: в регионе зафиксировано 112 летальных исхода

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 10 июля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 10 июля 2020. Мы собрали актуальную информацию о распространении болезни на территории Ставропольского края: число зараженных и активных больных, выздоровевших и погибших — все это в публикации «КП».

По актуальной информации на утро 10 июля 2020 года коронавирусом на Ставрополье заразились 5892. человек. Суточный прирост — 79 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Из хороших новостей: Новоселицкая районная больница получила современный ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса для точной и ранней диагностики заболеваний у детей, в том числе новорожденных.

Аппараты оснащены микропроцессорным управлением. А в случае сбоев автоматически отключится от электропитания, что обеспечивает полную безопасность при физиолечении.

Теперь пациенты могут получать ультразвуковую, магнито-, УВЧ- терапию, дарсонвализацию, электрофорез.

На одной из центральных улиц Пятигорска снесут незаконно возведенные объекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Там уточнили, что речь идет о постройках по улице Леваневского. Прокуратура и администрация Пятигорска подала иск об их демонтаже. Краевого суда решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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