2020-07-09T23:39:36+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 10 июля 2020: новых случаев все меньше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 10 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 10 июня 2020: "КП-Северный Кавказ" рассказывает о эпидобстановке по COVID-19 в республике.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сводке федерального оперативного штаба на утро 10 июля, в регионе выявили 3957 заболевших. За день коронавирусом заболели 38 пациентов. Врачи спасли 2210 больных. 15 человек, к сожалению, умерли.

Больше всего зараженных, по сведениям на 10 июля, нашли в Черкесске - 1739 местных жителей. Далее Хабезский (450 жителей), Малокарачаевский (275), Зеленчукский (263), Абазинский (215), Усть-Джегутинский (207), Карачаевский (177) районы. В других территориях больных меньше 150.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1831 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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