Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 10 июля

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 10 июля: "КП - Северный Кавказ" сообщает, как обстоят дела с борьбой с COVID-19 в каждой территории края. А также мы оформили в карту данные о том, сколько "активных" пациентов на Ставрополье.

Карта обновляется. Данные на 9 июля.

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 9 июля. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 794 случая, 494 выздоровевших, 22 смерти.

2. Пятигорск - 561 случай, 380 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 404 случая, 174 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия)

4. Кочубеевский район - 307 случаев, 267 выздоровевших, семь смертей.

5. Нефтекумский район - 294 случая, 140 выздоровевших, восемь смертей.

7. Георгиевский район - 288 случаев, 196 выздоровевших, шесть смертей.

6. Невинномысск - 284 случая, 211 выздоровевший, пять смертей.

8. Предгорный район - 255 случаев, 103 выздоровевших, три смерти.

9. Ессентуки - 245 случаев, 174 выздоровевших, четыре смерти.

10. Благодарненский район - 243 случая, 88 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 227 случаев, 139 выздоровевших, восемь смертей.

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12. Буденновский район - 204 случая, 158 выздоровевших, три смерти.

13. Шпаковский район - 173 случая, 94 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 162 случая, 110 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 146 случаев, 137 выздоровевших, смертей нет.

16. Степновский район - 131 случай, 76 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 125 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 120 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет.

22. Ипатовский район - 108 случаев, 50 выздоровевших, смертей нет.

19. Железноводск - 105 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

20. Новоселицкий район - 103 случая, 95 выздоровевших, две смерти.

21. Кировский район - 101 случай, 83 выздоровевших, две смерти.

24. Изобильненский район - 89 случаев, 18 выздоровевших, одна смерть.

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23. Петровский район - 88 случаев, 61 выздоровевший, три смерти.

25. Туркменский район - 81 случай, 44 выздоровевших, одна смерть.

26. Труновский район - 58 случаев, 44 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 50 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.

29. Новоалександровский район - 42 случая, 26 выздоровевших, две смерти.

28. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, одна смерть.

30. Грачевский район - 39 случаев, 27 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 30 случаев, 24 выздоровевших, смертей нет.

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32. Красногвардейский район - 19 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 10 июля в крае зафиксировали 5892 (+79) случаев заболевания коронавирусом. 3678 (+100) пациента спасли, а 112 (+3) зараженных, к сожалению, скончались.

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