2020-07-10T13:34:49+03:00
Общество

Роженицу с отошедшими водами заставили идти в роддом под ливнем

Охранник больницы в КЧР не впустил машину с рожающей девушкой [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Конфликт исчерпали уже после родовКонфликт исчерпали уже после родовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Карачаево-Черкесии беременной девушке пришлось идти в роддом пешком. Охранник "Зеленчукской ЦРБ" не впустил машину с роженицей. Видео опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел на днях в станице Зеленчукская. Девушку, у которой уже отошли воды, привезли родственники, но охранник остановил машину у шлагбаума. Сторож требовал от пациентки роддома, которой вот-вот рожать, выйти из машины и оставшиеся 50 метров идти под проливным дождем. Начались бессмысленные споры, не давшие никакого результата - роженице и ее родственницам пришлось бежать к отделению, где их уже встречали медсестры.

Роженица с схватками идет в роддом в КЧР.Видео: politika09

Ролик вызвал много недовольных комментариев в сети. Большая часть пользователей критиковали охранника и пытались понять, почему он так поступил. Некоторые же оправдывали сторожа: в машине мог оказаться кто угодно, работник просто выполнял инструкции.

К счастью, история закончилась благополучно. У роженицы из-за ходьбы под ливнем осложнения не начались. Она родила здорового мальчика. Руководство больницы извинилось перед семьей - молодая мама претензий больше не имеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Окно в народ!": на Кавказе чиновники устроили прием через окно на улице

В Карачаево-Черкесии сотрудники Пенсионного фонда не впускали в здание посетителей. Все, кому нужны были справки и выписки, ожидали ответа на улице. А прием ввелся через окно (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не оценила советские сосиски: как американская школьница Саманта Смит, приглашенная в СССР Андроповым, отдыхала в «Артеке»
Девочка стала первым ребенком из США, побывавшим в советском пионер-лагере, где отдыхали дети со всего Союза, включая Урал. В «Артек» она приехала 9 июля, 37 лет назад.
День инженера-механика 2020: история и традиции праздника
День инженера-механика 2020 в России является праздником для людей, профессия которых очень многогранна. Их задачей является проектирование, создание, тестирование и ввод в эксплуатацию различных устройств
Новости 24
В Северной Осетии программу молодежной политики будут разрабатывать при участии активных жителей
На Ставрополье медикам, работающим с коронавирусом, выплатили более 660 млн рублей
На Ставрополье 25 % предпринимателей заявили о своем закрытии
В Ставрополе троллейбусы будут курсировать до 22:00
Ставрополье получило 830 млн на благоустройство объектов городской среды
На Ставрополье ищут место гибели летчика Свиридова
В Черкесске проверят семью 3-летнего ребенка, выпавшего из окна
В Пятигорске пенсионер поймал девушку и надругался над ней
Пятигорск вошел в десятку лучших курортов для отдыха в санаториях
В Ставрополе на двух площадках развернутся ярмарки выходного дня
Ставропольским посевам угрожает нашествие гусениц
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 83 человека
Восемь городов Ставрополья подключат к "Умному городу"