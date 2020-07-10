Роженицу с отошедшими водами заставили идти в роддом под ливнем

В Карачаево-Черкесии беременной девушке пришлось идти в роддом пешком. Охранник "Зеленчукской ЦРБ" не впустил машину с роженицей. Видео опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел на днях в станице Зеленчукская. Девушку, у которой уже отошли воды, привезли родственники, но охранник остановил машину у шлагбаума. Сторож требовал от пациентки роддома, которой вот-вот рожать, выйти из машины и оставшиеся 50 метров идти под проливным дождем. Начались бессмысленные споры, не давшие никакого результата - роженице и ее родственницам пришлось бежать к отделению, где их уже встречали медсестры.

Роженица с схватками идет в роддом в КЧР.Видео: politika09

Ролик вызвал много недовольных комментариев в сети. Большая часть пользователей критиковали охранника и пытались понять, почему он так поступил. Некоторые же оправдывали сторожа: в машине мог оказаться кто угодно, работник просто выполнял инструкции.

К счастью, история закончилась благополучно. У роженицы из-за ходьбы под ливнем осложнения не начались. Она родила здорового мальчика. Руководство больницы извинилось перед семьей - молодая мама претензий больше не имеет.

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