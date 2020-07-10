2020-07-10T16:10:54+03:00
Происшествия

Ингушского депутата задержали по подозрению в убийстве в Москве

Якуб Белхароев, по версии следствия, расквитался с главой республиканского Центра "Э"
Варвара АНТОНОВА
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Якуб Белхароев. Фото: ingushetia.tvЯкуб Белхароев. Фото: ingushetia.tv
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В Ингушетии задержали Якуба Белхароева - лидера тейпа "баталхаджинцев" и депутата республиканского Народного собрания. Мужчину подозревают в убийстве главы Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, которое произошло осенью 2019 года в Москве.

Напомним, убийство руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии и его брата Абдулахмеда произошло 2 ноября в Москве. Главным мотивом для преступления стала "кровная месть".

Убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых.

В декабре 2018 году неизвестные расстреляли машину с Ибрагимом Белхороевым - бывшим главой "баталхаджинцев", который по итогу умер. Последователи клана решили, что это дело рук Эльджаркиева. Спустя две недели, в начале 2019 года, на главу Центра "Э" совершили покушение. В результате нападения скончался один из охранников силовика, а он сам не пострадал. В деле больше десятка фигурантов.

В деле об убийстве Эльджаркиева и его брата пять подозреваемых. Четверых уже поймали и арестовали, один - все еще в розыске. Согласно сведениям "КП - Северный Кавказ", в убийстве участвовали трое: Курейш Картоев, Ахмед Арапиев и Гелани Костоев. Последний подбросил первых до дома по улице Академика Анохина. Там, выждав, когда глава Центра "Э" выйдет из здания, убийца убил сотрудника правоохранительных органов. Абдулахмед попытался спасти брата, но киллер выстрелил и в него. Мужчины тут же скрылись, а после бросились в бега.

После того, как задержали первых фигурантов, следствие стало искать заказчиков. Под подозрение попали сразу несколько влиятельных членов ингушских общин. В том числе - "баталхаджинцы".

Якуб Белхароев начинал карьеру с работы шофером Фото: СОЦСЕТИ

Якуб Белхароев начинал карьеру с работы шоферомФото: СОЦСЕТИ

Якуб Белхароев занял пост депутата Народного собрания Республики Ингушетии в 2016 году. В региональном парламенте он входит в комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями.

ПОДРОБНЕЕ О ДЕЛЕ

Кровная месть, религиозная секта, четверо подозреваемых: убийство главы ЦПЭ Ингушетии полностью раскрыто

Только сам киллер успел ускользнуть от правоохранителей и бежать за границу [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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