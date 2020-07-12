Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 12 июля 2020: число больных перевалило за 6 тысяч

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 12 июля 2020. Подробная и актуальная информация о распространении коронавируса на территории Ставропольского края и регионального центра: число жертв, количество заболевших и выздоровевших, а также общие тенденции.

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По данным на утро 12 июля 2020 года коронавирусом в Ставрополе и крае заразилось 6054 человека. При чем за последние сутки печальный диагноз был поставлен 79 жителям региона.

Число выздоровевших продолжает расти. Радует, что оно превысило количество заболевших и составило 188 человек за последние 24 часа. Всего снято с медицинского наблюдения 3959 заболевших — это более 65% за весь период пандемии.

Число жертв коронавируса в Ставрополе и крае продолжает расти. По последним данным, за сутки скончалось ещё 2 человека. Всего же зафиксировано уже 116 летальных исходов. Выражаем соболезнования семьям погибших.

Отметим, что на данный момент лишь 1979 человек являются активными зараженными. Их число постепенно уменьшается, так что можно констатировать положительные тенденции в борьбе с распространением болезни. Однако ежедневные показатели числа заболевших, к сожалению, пока не уменьшаются.

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