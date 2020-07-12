2020-07-12T04:00:39+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 12 июля 2020: число больных перевалило за 4 тысячи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР на 12 июля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 12 июля 2020. Актуальная информация о распространении болезни на территории республики: число летальных исходов, количество выздоровлений и вновь заболевших, а также общие тенденции в публикации «КП - Северный Кавказ».

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По данным на утро 12 июля 2020 года коронавирусом в КЧР заражено 4017 человек. Суточные приросты в последнее время существенно снизились. За последние 24 часа сообщается лишь о 29 зараженных COVID-19.

Число выздоровлений существенно превышает число заболевших. Так, суточный показатель  78 выписанных. За весь период с наблюдения снят уже 2341 житель региона, что говорит о положительных тенденциях в борьбе с коронавирусом.

Число жертв COVID-19 вновь не выросло — 15 человек за весь период. В регионе крайне низкий показатель смертности. Отметим, что официальные показатели учитывают лишь людей, скончавшихся непосредственно от коронавируса, а не от его последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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