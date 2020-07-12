Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 12 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 12 июля, к сожалению, не отличается от информации, опубликованной вчера. Последнее обновление карты распространения COVID-19 в регионе датируется 10 июля.
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Отметим, что за этот период число зараженных выросло на 79 человек. Общий показатель по количеству больных и переболевших COVID-19 — 6054 жителя. Кроме того, существенно увеличилось число выписанных — 188 ставропольцев сняты с медицинского наблюдения в связи с полным выздоровлением. Всего коронавирусом переболело 3959 человек. К несчастью, увеличилось и число смертей. 2 летальных исхода зафиксированы за последние сутки. Всего их 116.
Число активных пациентов в городах и районах Ставропольского края. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ
В связи с отсутствием обновлений «КП» публикует последнюю актуальную информацию о числе зараженных в городах и районах Ставропольского края. Вот полный список:
1. Ставрополь - 807 случаев, 523 выздоровевших, 22 смерти.
2. Пятигорск - 561 случай, 380 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)
3. Кисловодск - 408 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия)
4. Кочубеевский район - 307 случаев, 267 выздоровевших, семь смертей.
5. Нефтекумский район - 294 случая, 140 выздоровевших, 10 смертей.
6. Георгиевский район - 298 случаев, 198 выздоровевших, шесть смертей.
7. Невинномысск - 284 случая, 218 выздоровевших, пять смертей.
8. Предгорный район - 256 случаев, 106 выздоровевших, три смерти.
9. Ессентуки - 246 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти.
10. Благодарненский район - 250 случаев, 92 выздоровевших, одна смерть.
11. Минераловодский район - 233 случая, 140 выздоровевших, восемь смертей.
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12. Буденновский район - 211 случаев, 158 выздоровевших, три смерти.
13. Шпаковский район - 179 случаев, 97 выздоровевших, семь смертей.
14. Левокумский район - 162 случая, 121 выздоровевший, пять смертей.
15. Советский район - 150 случаев, 141 выздоровевший, смертей нет.
16. Степновский район - 131 случай, 76 выздоровевших, смертей нет.
17. Курской район - 129 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.
18. Арзгирский район - 120 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет.
19. Ипатовский район - 108 случаев, 50 выздоровевших, смертей нет.
20. Железноводск - 106 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.
21. Новоселицкий район - 103 случая, 95 выздоровевших, две смерти.
22. Кировский район - 105 случаев, 83 выздоровевших, две смерти.
23. Изобильненский район - 94 случая, 18 выздоровевших, одна смерть.
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24. Петровский район - 89 случаев, 66 выздоровевших, три смерти.
25. Туркменский район - 82 случая, 47 выздоровевших, одна смерть.
26. Труновский район - 58 случаев, 44 выздоровевших, одна смерть.
27. Александровский район - 50 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.
28. Новоалександровский район - 42 случая, 27 выздоровевших, две смерти.
29. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, одна смерть.
30. Грачевский район - 40 случаев, 27 выздоровевших, смертей нет.
31. Апанасенковский район - 31 случай, 24 выздоровевших, смертей нет.
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32. Красногвардейский район - 20 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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