2020-07-13T08:50:15+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 июля 2020: край остается на 1 этапе снятия ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 13 июля 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Тем временем, курорты Ставрополья начинают принимать туристовТем временем, курорты Ставрополья начинают принимать туристовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 июля 2020. Подробная и актуальная информация о распространении коронавируса на территории Ставропольского края и регионального центра: число жертв, количество заболевших и выздоровевших, а также общие тенденции.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что на 13 июля в Ставропольском крае зарегистрировано 6239 случаев заражения (за сутки +75 новых случаев). В том числе 3981 выздоровление (+10) и 120 летальных исходов (+1). Под медицинским наблюдением остаются 2074 пациентов с подтвержденным диагнозом. По замечанию главы ставропольского оперативного штаба и губернатора региона Владимира Владимирова, нагрузка на больницы пока не меняется.

- Уровень нагрузки на коечный фонд, аппараты ИВЛ существенно не меняется - основная часть наших резервов для оказания помощи заболевшим все еще остается невостребованной, - заявил глава Ставрополья.

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Кстати, Ставропольский край остается на 1 этапе снятия ограничений. Это означает, что в регионе разрешается:

- занятия спортом на улице и открытых площадках (при условии совместных тренировок не больше 2 человек с сохранением дистанции);

- одиночные и семейные прогулки;

- работа предприятий торговли непродовольственными товарами (площадью до 400 кв.м с отдельным уличным входом);

- работа парикмахерских и т.д.;

- открытие летних кафе (не столовые и кафе, обслуживающие работников предприятия);

- открытие курортных парков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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