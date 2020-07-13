Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 13 июля, к сожалению, не отличается от информации, опубликованной днями ранее. Последнее обновление карты распространения COVID-19 в регионе датируется 10 июля.

Вирус убивает бизнес: четверть ставропольских предпринимателей закрывают дела 00:00 00:00

Отметим, что на сегодня число зараженных выросло на 110 человек до 6164 жителей с подтвержденным диагнозом. Число выписанных достигло 3971 — еще 12 ставропольцев сняты с медицинского наблюдения. Увеличилось и число смертей. Как рассказал губернатор Ставрополья, возглавляющий краевой оперативный штаб по борьбе с COVID-19, еще трое с подтвержденным коронавирусом скончались. За все время болезнь убила 119 жителей.

В связи с отсутствием обновлений «КП» публикует последнюю актуальную информацию о числе зараженных в городах и районах Ставропольского края:

1. Ставрополь - 807 случаев, 523 выздоровевших, 22 смерти.

2. Пятигорск - 561 случай, 380 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 408 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия)

4. Кочубеевский район - 307 случаев, 267 выздоровевших, семь смертей.

5. Нефтекумский район - 294 случая, 140 выздоровевших, 10 смертей.

6. Георгиевский район - 298 случаев, 198 выздоровевших, шесть смертей.

7. Невинномысск - 284 случая, 218 выздоровевших, пять смертей.

8. Предгорный район - 256 случаев, 106 выздоровевших, три смерти.

9. Ессентуки - 246 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти.

10. Благодарненский район - 250 случаев, 92 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 233 случая, 140 выздоровевших, восемь смертей.

Почему люди с сахарным диабетом болеют тяжелой формой COVID-19 00:00 00:00

12. Буденновский район - 211 случаев, 158 выздоровевших, три смерти.

13. Шпаковский район - 179 случаев, 97 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 162 случая, 121 выздоровевший, пять смертей.

15. Советский район - 150 случаев, 141 выздоровевший, смертей нет.

16. Степновский район - 131 случай, 76 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 129 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 120 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет.

19. Ипатовский район - 108 случаев, 50 выздоровевших, смертей нет.

20. Железноводск - 106 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

21. Новоселицкий район - 103 случая, 95 выздоровевших, две смерти.

22. Кировский район - 105 случаев, 83 выздоровевших, две смерти.

23. Изобильненский район - 94 случая, 18 выздоровевших, одна смерть.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19 00:00 00:00

24. Петровский район - 89 случаев, 66 выздоровевших, три смерти.

25. Туркменский район - 82 случая, 47 выздоровевших, одна смерть.

26. Труновский район - 58 случаев, 44 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 50 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.

28. Новоалександровский район - 42 случая, 27 выздоровевших, две смерти.

29. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, одна смерть.

30. Грачевский район - 40 случаев, 27 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 31 случай, 24 выздоровевших, смертей нет.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония 00:00 00:00

32. Красногвардейский район - 20 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.